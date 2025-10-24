Facundo Jones Huala retomó la huelga de hambre tras el revés judicial que frustró su traslado

La defensa, representada por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, calificó la medida como “un retroceso absurdo” y cuestionó que el juez haya priorizado criterios administrativos por sobre las garantías constitucionales. “El magistrado pone un reglamento por encima de los tratados internacionales”, denunciaron los letrados, que anticiparon nuevas presentaciones judiciales para revertir la decisión.

El traslado a Esquel, además de mejorar las condiciones de cercanía familiar, buscaba reducir el aislamiento del dirigente mapuche, quien está detenido preventivamente desde junio por una causa de asociación ilícita calificada. La Justicia mantiene su detención, al menos, hasta diciembre, aunque la defensa advierte que podría prolongarse durante los próximos dos años mientras se tramita el expediente por “delito complejo”.