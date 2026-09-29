Facundo Moyano se fue del país y cerró sus redes sociales: qué dijo su abogado

La decisión de cerrar sus redes sociales también fue advertida durante las últimas horas. Su cuenta de Instagram, que utilizaba habitualmente para compartir publicaciones personales y vinculadas con su actividad, dejó de estar disponible. En medio de las versiones que comenzaron a circular por su viaje a España y la desaparición de su perfil, su abogado salió a explicar la situación y buscó poner el foco en la situación judicial de su representado.