Facundo Moyano se fue del país y cerró sus redes sociales: qué dijo su abogado
El exdiputado viajó a España después de su entrevista con Moria Casán y tomó una decisión sobre su cuenta de Instagram. Su abogado explicó los motivos.
Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la escena después de su aparición en La Mañana con Moria. Tras la entrevista con Moria Casán, el exdiputado viajó a Madrid y además cerró su cuenta de Instagram, en medio de la repercusión que generaron sus declaraciones sobre Candela Arizaga y la causa judicial que todavía lo involucra.
La salida del país fue confirmada por el propio Moyano. Después de la entrevista, el dirigente se comunicó con Moria y le contó que ya se encontraba fuera de la Argentina. “Moria yo ya no estoy en Argentina, salí con vos porque me iba. El caso ya está terminado. Gracias nuevamente por el espacio”, fue el mensaje que, según contó la conductora, recibió de Moyano.
La decisión de cerrar sus redes sociales también fue advertida durante las últimas horas. Su cuenta de Instagram, que utilizaba habitualmente para compartir publicaciones personales y vinculadas con su actividad, dejó de estar disponible. En medio de las versiones que comenzaron a circular por su viaje a España y la desaparición de su perfil, su abogado salió a explicar la situación y buscó poner el foco en la situación judicial de su representado.
Moyano atraviesa una causa en la que está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra Candela Arizaga. El expediente continúa abierto y las restricciones judiciales que pesan sobre el exdiputado se mantienen vigentes.
De hecho, en septiembre Moyano había cambiado de abogados. Alejandro Valle y Darío Saldaño asumieron su defensa después de la salida de Alfredo Gascón y Miguel Molina. El propio Moyano explicó entonces que había tomado la decisión por su disconformidad con el trabajo de sus anteriores representantes.
La salida del país, por lo tanto, se produjo mientras el proceso judicial continúa su curso. No hay elementos para afirmar que el viaje a Madrid haya sido consecuencia de una orden judicial o que Moyano haya abandonado la Argentina para evitar una medida de la Justicia.
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