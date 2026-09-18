Victoria Villarruel apeló a un meme de Diego Maradona para responderle a Martín Menem
Martín Menem cargó contra Victoria Villarruel a quien acusó de no compartir "la agenda transformadora" del gobierno de Javier Milei.
La interna en el gobierno libertario no afloja y la vicepresidenta y titular del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, respondió este viernes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con un reconocido meme de Diego Maradona. Menem había asegurado que Villarruel “no tiene la agenda de la gente que la votó; Javier Milei, sí”, y la respuesta de la Vicepresidenta no se hizo esperar.
La titular del Senado utilizó una imagen de Maradona “durmiendo” para contestar en X una publicación de Clarín con las declaraciones del titular de Diputados y dejar en claro que la habían aburrido.
Menem había cuestionado a Villarruel durante una entrevista, donde además defendió la gestión del presidente Milei y habló sobre el Presupuesto 2027, la reforma política y la relación de La Libertad Avanza con el PRO.
“El Presidente fue votado para hacer lo que está haciendo. La vicepresidenta no tiene la agenda de la gente que la votó. Hay una disociación ahí”, sostuvo Menem.
En esa línea, agregó sobre Villarruel: “La votaron para una cosa y hace y dice otra totalmente distinta. No forma parte del Gobierno, no comparte nuestra agenda transformadora”.
El presidente de Diputados reveló además que mantiene escaso contacto con la vicepresidenta. “He hablado en alguna oportunidad por algunos temas parlamentarios, pero en los últimos meses no he tenido contacto”, señaló.
Durante la entrevista, Menem también comparó las gestiones de Carlos Menem y Milei y consideró que el proyecto del actual mandatario es “más ambicioso”.
“Carlos Menem fue mi tío. Cuando me alejo de la parte familiar, lo reconozco como un enorme líder y lo admiro por lo que hizo”, expresó, al recordar la trayectoria política del ex presidente. Y sobre Milei, afirmó: “Hizo un milagro porque no tenía nada: en esta mesa nos sentábamos todos los de La Libertad Avanza y nos sobraba lugar”.
Menem sostuvo que el superávit durante la gestión libertaria le otorga a la Argentina “más robustez” para enfrentar shocks externos y mencionó como ejemplo la situación en el estrecho de Ormuz.
El titular de Diputados se manifestó además a favor de avanzar con una reforma política y eliminar las PASO, al considerar que existe una “desconexión” entre ese sistema y las necesidades de la población. “Creo que más del 90% de los argentinos está harto de ir a votar”, afirmó Menem, quien señaló que mantener las primarias podría llevar a que en algunos distritos se vote hasta seis veces durante un mismo año.
También se refirió a la situación del crédito y aseguró que la morosidad “ya frenó esa subida que tuvo” y se encuentra estable, mientras bancos y empresas fintech avanzan con procesos de regularización y refinanciación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario