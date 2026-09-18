Victoria Villarruel apeló a un meme de Diego Maradona para responderle a Martín Menem

El presidente de Diputados reveló además que mantiene escaso contacto con la vicepresidenta. “He hablado en alguna oportunidad por algunos temas parlamentarios, pero en los últimos meses no he tenido contacto”, señaló.

Durante la entrevista, Menem también comparó las gestiones de Carlos Menem y Milei y consideró que el proyecto del actual mandatario es “más ambicioso”.

“Carlos Menem fue mi tío. Cuando me alejo de la parte familiar, lo reconozco como un enorme líder y lo admiro por lo que hizo”, expresó, al recordar la trayectoria política del ex presidente. Y sobre Milei, afirmó: “Hizo un milagro porque no tenía nada: en esta mesa nos sentábamos todos los de La Libertad Avanza y nos sobraba lugar”.

Menem sostuvo que el superávit durante la gestión libertaria le otorga a la Argentina “más robustez” para enfrentar shocks externos y mencionó como ejemplo la situación en el estrecho de Ormuz.

El titular de Diputados se manifestó además a favor de avanzar con una reforma política y eliminar las PASO, al considerar que existe una “desconexión” entre ese sistema y las necesidades de la población. “Creo que más del 90% de los argentinos está harto de ir a votar”, afirmó Menem, quien señaló que mantener las primarias podría llevar a que en algunos distritos se vote hasta seis veces durante un mismo año.

También se refirió a la situación del crédito y aseguró que la morosidad “ya frenó esa subida que tuvo” y se encuentra estable, mientras bancos y empresas fintech avanzan con procesos de regularización y refinanciación.