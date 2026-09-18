Tras los despidos en la Quinta de Olivos, los trabajadores hablaron de una "paranoia generalizada"
El Gobierno le rescindió el contrato a varios empleados a mitad de mes y los reemplazó por personal bajo la órbita de Casa Militar sin dar un motivo concreto.
Que la motosierra arrasara esta semana con el personal civil de la Quinta de Olivos no sorprendió tanto como el hecho de que los despidos se concretaran en la mitad de la semana, y del mes, sin motivos específicos.
María Eugenia Trigo, secretaria adjunta de ATE Presidencia, explicó en declaraciones radiales que hubo 10 despidos efectivos "porque hay un acto administrativo que así lo confirma", pero también se aprobó la "movilidad de las personas que son de planta y, por supuesto, como siempre, los rumores de largas listas y de terminar de sacar a todo el personal civil de la residencia".
"Estamos hablando de una dotación de alrededor de 40 y 50 personasque trabajan actualmente en toda la Residencia", señaló la representante gremial a Radio 750.
"Como siempre, si lo pongo en el contexto de la Administración que tenemos en estos momentos, esto se veía venir todos los días. Este es un organismo más sobre el que pasa la motosierra", convino antes de aclarar que la maniobra de esta semana tomó "por sorpresa por la forma y la rapidez" a los trabajadores de la residencia oficial del Presidente de la Nación.
Ahora, Casa Militar asumirá de manera integral y en un plazo máximo de 60 días la responsabilidad absoluta de la seguridad y la gestión operativa no solo en la Quinta de Olivos, sino en todas las residencias transitorias y viajes del presidente Javier Milei.
"Venían teniendo una conducta de realizar este tipo de maniobras los días viernes a última hora, esto fue un miércoles a mitad de mes. Por lo general hacían no renovación de contrato, en éste caso fueron directamente sobre la rescisión de contratos de compañeros", sopesó Trigo acerca del proceso "estrepitoso y rapidísimo".
La representante gremial consideró que "motivo real no hay" para los despidos y reubicaciones del personal civil que llevaba décadas desempeñándose en la Quinta de Olivos, y que serán reemplazados por hombres bajo la órbita del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, titular de Casa Militar.
"Yo puedo hablar sobre supuestos, sobre lo que nos parece que está pasando. Sobre una posibilidad de una paranoia generalizada y querer que no se te acerquen civiles", deslizó Trigo, "porque siempre es lo mismo: es echarle la culpa al trabajador que va por dos mangos, que se desloma".
"Estamos hablando de trabajadores que no están hace dos meses. Tienen una trayectoria y han laburado con un montón de presidentes, saben lo que hacen y laburan para el Estado, esté quien esté. Entonces la verdad es que razón lógica no hay", remarcó.
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