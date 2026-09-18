Tras los despidos en la Quinta de Olivos, los trabajadores hablaron de una "paranoia generalizada"

"Venían teniendo una conducta de realizar este tipo de maniobras los días viernes a última hora, esto fue un miércoles a mitad de mes. Por lo general hacían no renovación de contrato, en éste caso fueron directamente sobre la rescisión de contratos de compañeros", sopesó Trigo acerca del proceso "estrepitoso y rapidísimo".

La representante gremial consideró que "motivo real no hay" para los despidos y reubicaciones del personal civil que llevaba décadas desempeñándose en la Quinta de Olivos, y que serán reemplazados por hombres bajo la órbita del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, titular de Casa Militar.

"Yo puedo hablar sobre supuestos, sobre lo que nos parece que está pasando. Sobre una posibilidad de una paranoia generalizada y querer que no se te acerquen civiles", deslizó Trigo, "porque siempre es lo mismo: es echarle la culpa al trabajador que va por dos mangos, que se desloma".

"Estamos hablando de trabajadores que no están hace dos meses. Tienen una trayectoria y han laburado con un montón de presidentes, saben lo que hacen y laburan para el Estado, esté quien esté. Entonces la verdad es que razón lógica no hay", remarcó.