Fake news: Adorni celebró el "primer" superávit de Aerolíneas Argentinas pero en 2023 había arrojado ganancias

Aerolíneas Argentinas cerró el año 2025 con un superávit operativo de 112,7 millones de dólares y, por primera vez desde su reestatización en 2008, sin recibir un solo peso del Estado.



Entre 2019 y 2023 Aerolíneas Argentinas había logrado reducir significativamente su déficit. En 2019 el déficit fue de 667 millones de dólares. Los dos años de la pandemia, en tanto, se situó en 654 y 439 millones respectivamente, mientras que en 2022 se redujo a 246 millones. En agosto de 2023 se presentó un balance semestral con un déficit de 48 millones de dólares, y los otros seis meses permitieron alcanzar el equilibrio sin ejecutar un solo centavo de los subsidios otorgados por el Tesoro Nacional.