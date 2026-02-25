Fake news: Adorni celebró el "primer" superávit de Aerolíneas Argentinas pero en 2023 había arrojado ganancias
Manuel Adorni informó que Aerolíneas Argentinas tuvo superávit por primera vez desde su reestatización en 2008. Sin embargo en 2023 ya había alcanzado ese logro sin necesidad de ajuste.
El Jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció este que Aerolíneas Argentinas finalizó 2025 con un superávit operativo de 112,7 millones de dólares y sin recibir transferencias del Tesoro, un hecho que calificó como inédito desde que la empresa volvió a manos del Estado en 2008. Sin embargo esto ya se había alcanzado en 2023. En aquel año Aerolíneas Argentinas cerró el ejercicio con un resultado positivo de 32 millones de dólares sin utilizar los subsidios recibidos por el Tesoro Nacional.
El de 2023, y no el de 2025, es el primer balance con superávit de Aerolíneas Argentinas desde la reestatización en 2008. Y se había logrado ampliando rutas, sumando frecuencias y sin reducir la planta de trabajadores, todas prácticas que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei desde su desembarco en la Casa Rosada.
Entre 2019 y 2023 Aerolíneas Argentinas había logrado reducir significativamente su déficit. En 2019 el déficit fue de 667 millones de dólares. Los dos años de la pandemia, en tanto, se situó en 654 y 439 millones respectivamente, mientras que en 2022 se redujo a 246 millones. En agosto de 2023 se presentó un balance semestral con un déficit de 48 millones de dólares, y los otros seis meses permitieron alcanzar el equilibrio sin ejecutar un solo centavo de los subsidios otorgados por el Tesoro Nacional.
En 2023 además se alcanzó un récord de pasajeros transportados con más de 14 millones de tickets vendidos al tiempo que se sumaron destinos y frecuencias.
Adorni, quien formó parte de la avanzada privatizadora contra Aerolíneas Argentinas destacó ahora la compañía también logró reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%. Sin embargo ocultó Adorni que el superávit se logró achicando a Aerolíneas Argentinas. Se abandonaron rutas, se redujeron frecuencias a destinos en el interior, y se abrió un programa de retiros voluntarios para reducir notablemente la planta de trabajadores mientras prepara el terreno para avanzar en la privatización de la compañía. En los '90, aun dando ganancias, el entonces Carlos Menem también privatizó Aerolíneas Argentinas.
