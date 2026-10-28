Fake news: desmienten que el hombre que quiso vender sus alianzas para pagar el alquiler sea actor de C5N
Aníbal Robledo contó que vende sus anillos para pagar el alquiler. En redes sociales cuestionaron su identidad, pero las versiones resultaron falsas.
Una reciente entrevista callejera de C5N en el partido bonaerense de Avellaneda se convirtió en tema de debate político después de que un hombre llamado Aníbal contara al aire que iba a empeñar sus anillos de casamiento para poder pagar el alquiler. Durante la charla también comentó que había votado al presidente Javier Milei. Sin embargo, su identidad quedó en el centro de la polémica.
Las versiones que circularon en redes sociales
"Mis anillos de oro. Los vengo a traer a ver si los puedo vender porque no tengo para pagar el alquiler. No tengo la plata hoy, con la ley de alquileres que yo mismo voté, no la tengo para vivir", expresaba el hombre que dijo trabajar como chofer de una aplicación de viajes con su propio auto.
Tras la difusión del video, distintas cuentas de X vinculadas al oficialismo pusieron en duda la identidad del entrevistado. Algunas publicaciones aseguraron que se trataba de un actor, mientras que otras lo identificaron con Marcelo Caponio, presidente de Sociedad Aguas de Tucumán.
“Al final para sorpresa de nadie era un munipa de la sociedad aguas del tucuman que tiene PERONISTA en su biografía de instagram”, afirmaba uno de los mensajes que se viralizaron.
Quién es el hombre de la entrevista
Las versiones que circularon en redes sociales eran falsas. Según confirmó C5N a Chequeado, el entrevistado se llama Aníbal Robledo.
En su perfil de Facebook, el hombre indica que vive en Avellaneda, es padre y tiene interés por los autos.
Además, publicó en distintas ocasiones mensajes contra Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, Marcelo Caponio negó ser el hombre del video en una entrevista con el medio El Tucumano. También publicó imágenes en Instagram donde el lunes 26 de octubre se lo ve participando de inauguraciones realizadas junto con la Sociedad Aguas de Tucumán.
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