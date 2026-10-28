Fake news: desmienten que el hombre que quiso vender sus alianzas para pagar el alquiler sea actor de C5N

En su perfil de Facebook, el hombre indica que vive en Avellaneda, es padre y tiene interés por los autos.

Además, publicó en distintas ocasiones mensajes contra Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, Marcelo Caponio negó ser el hombre del video en una entrevista con el medio El Tucumano. También publicó imágenes en Instagram donde el lunes 26 de octubre se lo ve participando de inauguraciones realizadas junto con la Sociedad Aguas de Tucumán.