Tras el paso de Petri por Defensa tuvieron que disolver el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas

Luis Petri en la mira

La gestión del ex ministro de Defensa Luis Petri dejó una muy fuerte deuda en IOSFA. Un auditoría dejó al desnudo el desmanejo de la obra social y, durante la getsión de Petri en Defensa, el crecimiento de la deuda de IOSFA fue exponencial tanto en forma nominal como ajustada por inflación.

Javier Milei y Luis Petri

Aunque parezca que no, todo puede empeorar, ya que la auditoría no tuvo en cuenta el controvertido crédito de 40 mil millones de pesos, que IOSFA tomó en enero de 2025, durante la conducción de Luis Fiocchi, otro mendocino puesto ahí por Petri.

La auditoría interna de IOSFA, encargada al contador Leandro González, arrojó sucesivos resultados en rojo, que ahora deberá afrontar el ministro de Defensa, Carlos Presti, más allá del cambio de nominación de IOSFA a OSFA. En los hechos, tiene una modificación formal de relieve, ya que no brindará cobertura a las fuerzas de seguridad sino solo a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Según el mencionado documento, en marzo de 2024 la deuda era de 42 mil millones de pesos. Si se la ajusta con la inflación de los primeros meses de la gestión de Milei, era de 70 mil millones de pesos. Ahora bien, en junio de 2025 pasó a ser de 210 mil millones de pesos. Nuevamente: esto sin tener en cuenta que en enero de 2025 se tomó una deuda de 40 mil millones de pesos con el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Con intereses, esa deuda se duplicará, ya que el costo financiero de la deuda será de 48 mil millones de pesos. Entonces, cuando se abonen las 34 cuotas, el coste total serán 88 mil millones de pesos.

La auditoría analiza en detalle la composición de la deuda. La mayor parte se la llevan los medicamentos especiales que representan el 28%. Mismo porcentaje representan las prácticas. Luego, con un 10% de la deuda le sigue la categoría “Internaciones”, “Protesis” viene luego con 9%, “Subvención de farmacias convenidas” con 7% al igual que la categoría “Otros”; “Honorarios médicos” 6% y cierra la categoría “Laboratorio” con 4%.

El mayor salto de la deuda de IOSFA se dio entre marzo y diciembre de 2024, cuando pasó de 70 mil millones de pesos (ajustada por inflación) a 141 mil millones de pesos. Luego de que el incremento se ralentizara con el préstamo, volvió a pegar un salto a partir de marzo de 2025 cuando en solo tres meses creció hasta llegar a 210 mil millones de pesos.

En el informe final de la auditoría se subraya: “Como se observa, el ritmo de crecimiento de la deuda se desaceleró notablemente en el período diciembre 2024 - marzo 2025, con un aumento real del 6%. Esta mejora se debe al impacto de los fondos recibidos del préstamo del IAF. Sin embargo, este efecto fue temporal ya que en el periodo marzo – junio 2025, la deuda sufrió un aumento real del 41%, lo que demuestra que el déficit estructural no ha mejorado, lo que resulta consistente con lo detallado en el Informe de Auditoría Nº 08/25 de Ejecución Presupuestaria del primer semestre de 2025”.

Finalmente, concluye: “En cuanto a la evolución de los pasivos, se observa un aumento de la deuda del 41% en términos reales respecto del 31 de marzo de 2025, evidenciando que el déficit operativo se mantiene”.

Decreto 1286/2026: