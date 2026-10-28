"No resiste análisis técnico": Guillermo Michel reveló en C5N los números detrás de la privatización de AySA
"Con la facturación de tres meses te quedaste con la empresa", apuntó el diputado y referente del Frente Renovador.
El diputado nacional Guillermo Michel volvió a cargar con dureza este miércoles contra la adjudicación del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a un consorcio privado por un monto cercano a los 400 millones de dólares.
En una entrevista brindada este miércoles en la pantalla de C5N, el extitular de la Aduana expuso un contundente desglose técnico que muestra el desfasaje entre el precio de venta y el valor real de la infraestructura pública.
En diálogo con la señal de noticias, el legislador entrerriano contrapuso la facturación proyectada de la compañía y el costo de sus activos estratégicos frente a lo pagado por el comprador, advirtiendo que el esquema acordado garantiza el recupero de la inversión en tiempo récord.
Guillermo Michel: "Con la facturación de tres meses te quedaste con la empresa"
Para dar cuenta del irrisorio valor fijado en el proceso licitatorio, Michel apeló a una matemática comercial básica comparando el costo de venta con el universo total de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
"¿Cuántos usuarios tiene AySA? Son 4 millones. Si vos tomás los 400 millones de dólares que se pagaron y lo dividís por los 4 millones de usuarios, pagaste 100 dólares para quedarte con cada cliente. Y como la tarifa promedio es de 35 dólares, con la facturación de 3 meses te quedaste con la empresa. No resiste ningún análisis técnico", disparó el diputado.
Ante la posibilidad de discutir la metodología de valuación por cliente, el legislador remitió al costo de reposición de la infraestructura que pasó a manos del consorcio privado: "Vamos al valor de los activos. Únicamente la planta Dike Luján vale 1.800 millones de dólares. Te quedaste con el 100% de una empresa donde no te dieron una concesión, te dieron los activos y las acciones, tenés clientes asegurados por 30 años y la pagaste con la facturación de tres meses".
Las causas judiciales y el riesgo del recorte de servicio a los vecinos
Consultado sobre las dificultades legales que impondría un eventual intento de estatización a futuro, el dirigente opositor confirmó que el proceso ya se encuentra bajo la lupa de los tribunales por las severas anomalías detectadas en la tasación oficial.
"Ya hay causas en la justicia, en la Procuración de Investigaciones Administrativas y en lo Contencioso Administrativo, porque claramente lo que hay que terminar de evaluar es el precio", indicó el legislador.
Más allá del perjuicio patrimonial para el Estado, Michel puso el foco en el impacto social que tendrá la desregulación tarifaria en los 26 distritos del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, recordando su propuesta de haber replicado el modelo mixto con mayoría estatal de YPF en lugar de una privatización total.
"El problema es que a la gente que no pueda pagar el agua van a ir y se la van a cortar. ¿A dónde va a ir a reclamar? ¿Le va a mandar una carta documento a Holanda al fondo de inversión? Pensemos en el valor de la compañía, pero también en los usuarios de un bien esencial como el agua, que es un derecho humano y al que necesitan acceder a un precio razonable de acuerdo al poder adquisitivo del salario", concluyó Michel.
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