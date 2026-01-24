El Gobierno confirmó que este año buscará bajar la edad de imputabilidad: "Posición clara"

tuit martin menem edad imputabilidad

Las imágenes del horroroso asesinato de Jeremías Monzón

Esta semana trascendió un escalofriante video (del que solo reproducimos parte del audio) en el que se ve y se escucha a los asesinos de Jeremías Monzón, de 15 años, cometiendo el aberrante crimen, que ellos mismos grabaron y dura unos cuatro minutos para revelar las características brutales del hecho que conmociona a Santa Fe.

En las imágenes viralizadas en redes sociales y a través de canales de difusión como Whatsapp y Telegram, se ve a Jeremías gritando de dolor y a sus verdugos, la adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15, golpeándolo y cortándolo mientras le exigen el teléfono celular y le reclaman unos presuntos “videos”.

“¿Dónde tenés los videos?”, le preguntan con insistencia. “Estoy sangrando”, responde Jeremías. “En el celu”, responde. “¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular”, le reclaman. Él da la clave y, en ese momento, se puede escuchar la voz de quien era su novia: “Matalo”, pide.

Antes, los los captores le peguntan a su víctima: “¿A quién le pasaste los videos?” Jeremías responde: “No tengo videos de nada". Entonces, uno de los asesinos le dice a otro: “Ya está, dejalo”. Pero la ahora detenida da la orden fatal: “No, no. Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello…” Y ríe. “Ya está, lo maté, le di en el cora”, le responde su cómplice, mientras los tres ríen y cantan.

audio crimen jeremias monzon