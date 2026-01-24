El Gobierno confirmó que este año buscará bajar la edad de imputabilidad: "Posición clara"
Así lo indicó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al hacer referencia al crimen de Jeremías Monzón, asesinado por tres menores en Santa Fe.
Martín Menem confirmó que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno Nacional.
El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que esta decisión política responde a "un mandato claro" expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de "tolerancia cero" ante el delito.
Lo hizo al hacer referencia al reciente crimen de Jeremías Monzón, cometido en Santa Fe por al menos tres menores de edad (entre quienes se encuentra la que era su novia, de 16 años): la autopsia, como se sabe, indicó que el adolescente sufrió más de 20 puñaladas con un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.
En ese sentido, Menem sostuvo en redes sociales que "los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión", afirmó, señalando que “en 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal”.
“No hay medias tintas: el que las hace, las paga. Tenemos clara nuestra posición”, completó el diputado libertario por La Rioja mediante un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).
Las imágenes del horroroso asesinato de Jeremías Monzón
Esta semana trascendió un escalofriante video (del que solo reproducimos parte del audio) en el que se ve y se escucha a los asesinos de Jeremías Monzón, de 15 años, cometiendo el aberrante crimen, que ellos mismos grabaron y dura unos cuatro minutos para revelar las características brutales del hecho que conmociona a Santa Fe.
En las imágenes viralizadas en redes sociales y a través de canales de difusión como Whatsapp y Telegram, se ve a Jeremías gritando de dolor y a sus verdugos, la adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15, golpeándolo y cortándolo mientras le exigen el teléfono celular y le reclaman unos presuntos “videos”.
“¿Dónde tenés los videos?”, le preguntan con insistencia. “Estoy sangrando”, responde Jeremías. “En el celu”, responde. “¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular”, le reclaman. Él da la clave y, en ese momento, se puede escuchar la voz de quien era su novia: “Matalo”, pide.
Antes, los los captores le peguntan a su víctima: “¿A quién le pasaste los videos?” Jeremías responde: “No tengo videos de nada". Entonces, uno de los asesinos le dice a otro: “Ya está, dejalo”. Pero la ahora detenida da la orden fatal: “No, no. Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello…” Y ríe. “Ya está, lo maté, le di en el cora”, le responde su cómplice, mientras los tres ríen y cantan.
