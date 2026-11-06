Javier Milei defendió a Manuel Adorni al ser investigado por enriquecimiento ilícito: "Lo atacaron sin piedad"

Es que aún no está claro cómo Manuel Adorni pasó de tener un patrimonio modesto a ser el propietario de una casa quinta en el country bonaerense Indio Cuá y un departamento en Caballito, ciudad de Buenos Aires, ambos refaccionados con todos los lujos que él y su familia fueron capaces de desear.

El caso frenó el meteórico ascenso de Manuel Adorni en la carrera política, de vocero presidencial a diputado electo para luego ser nombrado Jefe de Gabinete.

Aunque no pasó un sólo día privado de su libertad, el exfuncionario sí tuvo que rendir cuentas ante el Congreso y la Justicia por sus viajes -personales, familiares, oficiales o privados pero solventados con dinero del erario público-, propiedades y estilo de vida.

Una de las tantas explicaciones que dio ante la Justicia fue que había hecho compras de criptomonedas de forma presencial y personal con vendedores a quienes les pagaba en efectivo. En total, había invertido unos USD 200.000 en ocho billeteras que, tras liquidarlos años después, se convirtieron en USD 591.544,61.

Tras analizar las direcciones de Bitcoin y la situación patrimonial de Adorni desde que cumplió los 18 años de edad, Pollicita advirtió que no hay suficientes pruebas para refutar la versión del exjefe de Gabinete.

Esto no implica un sobreseimiento, sino que ahora el juez Ariel Lijo deberá determinar si aprueba el dictamen del fiscal y declara que la Justicia Federal es incompetente para avanzar en la causa. De hacerlo, el trámite se remitirá al fuero Penal Económico.

Mientras tanto, Javier Milei sigue en silencio sobre la cuestión que enfrenta su otrora aliado regional, el ahora expresidente de Paraguay Santiago Peña, quien es investigado por una supuesta conexión con el derrumbe por falta de solvencia del ueno bank.