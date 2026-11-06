Javier Milei defendió a Manuel Adorni al ser investigado por enriquecimiento ilícito: "Lo atacaron sin piedad"
El mandatario volvió a poner las manos en el fuego por su exfuncionario ya que la fiscalía consideró que la causa en su contra podría cambiar de fuero.
Como el agua de una cascada que no termina de caer, la investigación contra el exjefe de gabinete Manuel Adorni todavía no está cerca de resolverse, aunque este viernes el fiscal Gerardo Pollicita emitió un dictamen para que el caso cambie de fuero. En seguida se escuchó el apoyo del presidente Javier Milei, defensor del exfuncionario en todo momento.
"Lo atacaron sin piedad durante meses y lo tildaron de corrupto antes de que la justicia actúe. Atacaron a sus familiares y amigos, hasta el baño de su casa nos mostraron", se lee en la publicación de Instagram que Javier Milei compartió este viernes.
En otro posteo que compartió en redes sociales el Presidente se hizo eco de la idea de que "Adorni renunció el 27/6 sin indagatoria. Hoy, 132 días después, el fiscal descarta el enriquecimiento ilícito. El ciclo produjo la renuncia antes que el expediente acreditara el delito. El sistema no espera la verdad. La usa cuando llega".
"¿Algún medio se hará cargo del daño que le hicieron?", indagó otra cuenta de Instagram citada por el Presidente.
El fiscal Pollicita consideró que no hay indicios para sostener la acusación contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, por lo que pidió que la causa sea tratada por la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar si existió una posible evasión tributaria.
Es que aún no está claro cómo Manuel Adorni pasó de tener un patrimonio modesto a ser el propietario de una casa quinta en el country bonaerense Indio Cuá y un departamento en Caballito, ciudad de Buenos Aires, ambos refaccionados con todos los lujos que él y su familia fueron capaces de desear.
El caso frenó el meteórico ascenso de Manuel Adorni en la carrera política, de vocero presidencial a diputado electo para luego ser nombrado Jefe de Gabinete.
Aunque no pasó un sólo día privado de su libertad, el exfuncionario sí tuvo que rendir cuentas ante el Congreso y la Justicia por sus viajes -personales, familiares, oficiales o privados pero solventados con dinero del erario público-, propiedades y estilo de vida.
Una de las tantas explicaciones que dio ante la Justicia fue que había hecho compras de criptomonedas de forma presencial y personal con vendedores a quienes les pagaba en efectivo. En total, había invertido unos USD 200.000 en ocho billeteras que, tras liquidarlos años después, se convirtieron en USD 591.544,61.
Tras analizar las direcciones de Bitcoin y la situación patrimonial de Adorni desde que cumplió los 18 años de edad, Pollicita advirtió que no hay suficientes pruebas para refutar la versión del exjefe de Gabinete.
Esto no implica un sobreseimiento, sino que ahora el juez Ariel Lijo deberá determinar si aprueba el dictamen del fiscal y declara que la Justicia Federal es incompetente para avanzar en la causa. De hacerlo, el trámite se remitirá al fuero Penal Económico.
Mientras tanto, Javier Milei sigue en silencio sobre la cuestión que enfrenta su otrora aliado regional, el ahora expresidente de Paraguay Santiago Peña, quien es investigado por una supuesta conexión con el derrumbe por falta de solvencia del ueno bank.
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