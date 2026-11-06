Padre Paco: "El Gobierno está preocupado por la visita del papa León XIV, va a hablar de justicia social"

La actitud de Javier Milei frente al Vaticano y el poder terrenal de la Iglesia cambió drásticamente en el último tiempo, pero consta en archivo cuando en 2020 el mandatario se refirió al entonces papa Francisco como "el representante del maligno en la Tierra", justamente porque levantaba la bandera de la justicia social.

"Yo estoy seguro de que León XIV no va a hablar de otra cosa que de la justicia social. Con su estilo, con un lenguaje eclesiástico... Es un Jefe de Estado, mal que me pese, porque yo creo que la Iglesia no tendría que ser un país y tener un Jefe de Estado, pero no es la discusión de ahora", explicó el sacerdote.

Centrándose en el mensaje político que da la llegada del Obispo de Roma y jefe del Estado Vaticano, Olveira remarcó que el papa León XIV "con su estilo va a hablar de la justicia social porque además es el centro del Evangelio", por lo que "claramente creo que este Gobierno está bastante preocupado por la visita".