Padre Paco: "El Gobierno está preocupado por la visita del papa León XIV, va a hablar de justicia social"
El religioso aseguró que el Obispo de Roma "no va a hablar de otra cosa que de la justicia social", algo contrario a la agenda política de Javier Milei.
El padre Francisco "Paco" Olveira subrayó este viernes que desde hace dos semanas "el contexto es totalmente distinto" para recibir al papa León XIV en Sudamérica, con lo que se mostró confiado en el efecto político de la visita.
"Hasta hace 15 días, más o menos, hasta el triunfo de Lula, pensaba que no era conveniente que León XIV viniera porque con ese ala conservadora que teníamos como una bruma decía 'Milei va a querer capitalizar la venida, y no va a ser bueno'", analizó en declaraciones a El Destape.
El sacerdote de Opción por los Pobres remarcó que con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil -que implicó la derrota de Flávio Bolsonaro-, y con los golpes electorales que recibieron Donald Trump en Estados Unidos y Benjamín Netanyahu en Israel, el panorama político se vuelve más afín a un Jefe de Estado como el del Vaticano.
Sobre todo teniendo en cuenta la afinidad entre el Papa actual y su predecesor de origen argentino.
"Ahora, desde que ganó Lula, desde que perdió Trump, Netanyahu también. Con el desastre que hay en Paraguay, con un banquero neoliberal que se puso de Presidente... Me parece que el contexto es totalmente distinto, y que en estos momentos una palabra que no sólo aliente una esperanza activa sino a decir 'hay determinados modelos que no sirven', bueno, me parece que puede ser interesante", convino.
La actitud de Javier Milei frente al Vaticano y el poder terrenal de la Iglesia cambió drásticamente en el último tiempo, pero consta en archivo cuando en 2020 el mandatario se refirió al entonces papa Francisco como "el representante del maligno en la Tierra", justamente porque levantaba la bandera de la justicia social.
"Yo estoy seguro de que León XIV no va a hablar de otra cosa que de la justicia social. Con su estilo, con un lenguaje eclesiástico... Es un Jefe de Estado, mal que me pese, porque yo creo que la Iglesia no tendría que ser un país y tener un Jefe de Estado, pero no es la discusión de ahora", explicó el sacerdote.
Centrándose en el mensaje político que da la llegada del Obispo de Roma y jefe del Estado Vaticano, Olveira remarcó que el papa León XIV "con su estilo va a hablar de la justicia social porque además es el centro del Evangelio", por lo que "claramente creo que este Gobierno está bastante preocupado por la visita".
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