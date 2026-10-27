"Felices jóvenes 18": el intercambio de Sergio Massa con Lula da Silva tras el épico triunfo en el balotaje
El presidente reelecto de Brasil agradeció el apoyo al líder del Frente Renovador, quien aprovechó para también saludarlo por su cumpleaños.
A poco más de 48 horas de la histórica consagración de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil, las repercusiones políticas continúan marcando la agenda regional, y en redes sociales se gestó un nuevo y amistoso intercambio con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
En las últimas horas de este martes, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y el excandidato presidencial argentino protagonizaron un descontracturado e intenso intercambio en la red social X, donde ratificaron la alianza estratégica entre ambas fuerzas y dejaron un distendido mensaje de complicidad.
El cruce virtual se inició luego de que el mandatario brasileño electo se tomara un momento de la agenda internacional para agradecer públicamente el respaldo que le había enviado el exministro de Economía argentino antes de la apertura de las urnas el domingo.
El mensaje de Lula da Silva a Sergio Massa y su respuesta
A través de su cuenta oficial, Lula le dedicó unas calurosas palabras al dirigente del Frente Renovador, destacando los lazos históricos de hermandad entre ambas naciones y ponderando la significación política del resultado electoral.
"Muchas gracias, Sergio Massa, por las palabras de cariño y amistad. Nuestra victoria es una victoria de la democracia, de la justicia social y de la esperanza en un futuro mejor. Brasil y Argentina son países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido. Que la victoria del pueblo brasileño en las urnas pueda inspirar a los que luchan por los derechos de los trabajadores en todo el mundo", escribió el presidente electo de Brasil.
Pocos minutos después del posteo del mandatario brasileño, Sergio Massa recogió el guante para ratificar el rumbo compartido de la integración regional y cerrar su mensaje con un toque personal dirigido al veterano líder del PT, quien precisamente este martes cumple 81 años:
"Así será, no tengo dudas, compañero. Y de paso: felices jóvenes 18 (al revés)", respondió con humor el dirigente argentino, jugando con la inversión de los dígitos de la edad del flamante mandatario para felicitarlo por su aniversario natalicio en medio de los festejos por el histórico triunfo electoral.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario