"Felices jóvenes 18": el intercambio de Sergio Massa con Lula da Silva tras el épico triunfo en el balotaje

"Muchas gracias, Sergio Massa, por las palabras de cariño y amistad. Nuestra victoria es una victoria de la democracia, de la justicia social y de la esperanza en un futuro mejor. Brasil y Argentina son países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido. Que la victoria del pueblo brasileño en las urnas pueda inspirar a los que luchan por los derechos de los trabajadores en todo el mundo", escribió el presidente electo de Brasil.