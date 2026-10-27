Lula da Silva respondió con afecto los saludos de Cristina Kirchner y Sergio Massa
El mandatario brasileño agradeció públicamente las felicitaciones de los dirigentes argentinos y ratificó su compromiso con la integración latinoamericana.
El reelecto presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó sus redes sociales para responder y agradecer los mensajes de felicitación enviados por los principales referentes del peronismo argentino, entre ellos la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa. Los intercambios públicos en la plataforma X volvieron a poner de manifiesto la estrecha sintonía política entre el liderazgo brasileño y la oposición argentina.
En sus publicaciones, el jefe de Estado del país vecino destacó el afecto histórico que lo une con los dirigentes argentinos y remarcó la importancia estratégica de mantener viva la cooperación regional. La respuesta de Lula se produjo tras la cascada de pronunciamientos festivos que emitieron referentes políticos locales luego de confirmarse los resultados electorales en el socio comercial más importante de la Argentina.
El agradecimiento a la exmandataria y al excandidato
Dirigiéndose a Cristina Kirchner, el líder del Partido de los Trabajadores reaccionó al mensaje de la exjefa de Estado ponderando el valor de la militancia, la defensa de la democracia y los años de trabajo compartido durante sus respectivas gestiones al frente de sus países. El cruce evidenció la continuidad del vínculo personal y político que ambos han sostenido de manera ininterrumpida a lo largo de las últimas dos décadas.
Por su parte, al responder el saludo de Sergio Massa, el mandatario brasileño valoró las palabras del referente del Frente Renovador, quien había destacado el lugar del histórico dirigente sindical en la trayectoria política regional. En su réplica, Lula subrayó que la relación entre Argentina y Brasil debe permanecer como un pilar fundamental para el desarrollo productivo, la justicia social y la estabilidad democrática de toda América del Sur.
Lectura política y contraste regional
El cruce de publicaciones en redes sociales no pasó desapercibido en el arco político nacional. La interacción pública sirvió como plataforma para que los sectores opositores en Argentina volvieran a reivindicar el modelo de integración regional que caracterizó a los gobiernos del bloque sudamericano en años anteriores.
Al mismo tiempo, las expresiones de afecto y reciprocidad entre Lula da Silva, Cristina Kirchner y Sergio Massa marcaron un claro contraste con la distante relación institucional que mantiene actualmente la administración del gobierno nacional argentino con la conducción política de Brasilia, dejando al descubierto dos visiones contrapuestas sobre el posicionamiento internacional de la Argentina.
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