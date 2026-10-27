Lula da Silva respondió con afecto los saludos de Cristina Kirchner y Sergio Massa

El agradecimiento a la exmandataria y al excandidato

Dirigiéndose a Cristina Kirchner, el líder del Partido de los Trabajadores reaccionó al mensaje de la exjefa de Estado ponderando el valor de la militancia, la defensa de la democracia y los años de trabajo compartido durante sus respectivas gestiones al frente de sus países. El cruce evidenció la continuidad del vínculo personal y político que ambos han sostenido de manera ininterrumpida a lo largo de las últimas dos décadas.