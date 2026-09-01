Fernando Cerimedo reiteró: "Jamás tuve la intención ni la capacidad de hacerle daño a Nadia"
Lo hizo mediante una carta luego de que se conociera el video de uno de los supuestos sicarios que atacó a la expareja de quien fuera asesor político de Milei.
Fernando Cerimedo utilizó la declaración pública de uno de los presuntos sicarios que atacaron a la expareja del asesor político para reiterar su inocencia ya que “a mi entender, pueden ayudar a esclarecer de dónde pudo haber surgido el ataque y quiénes fueron realmente sus responsables", dijo.
Como ya se informó, Aldo Silva Peña, alias "Juancho", divulgó en redes sociales un video reconoció su participación en el hecho ocurrido el 17 de agosto, luego de que la Fiscalía de Bolivia lo identificara como uno de los presuntos sicarios.
“El objetivo principal no era matar a esa señora", afirma en ese video, asegurando que la intención era darle "un susto" a Nadia Beller y no asesinarla y explicando que el plan era "solamente robarle la cartera" cuando la víctima salía del hotel al que había concurrido por sugerencia de Cerimedo.
Qué dijo Fernando Cerimedo en su nueva carta pública
Tras conocerse se material, el exasesor de Javier Milei hizo pública una nueva carta en la que afirma que la declaración de Silva Peña “aporta elementos que, a mi entender, pueden ayudar a esclarecer de dónde pudo haber surgido el ataque y quiénes fueron realmente sus responsables".
Por otro lado, señala que “desde el momento en que fui detenido, he permanecido prácticamente sin posibilidad de defenderme públicamente y de explicar mi versión de los hechos", por lo que "quiero reiterar algo que he sostenido desde el primer día: soy inocente y jamás tuve la intención ni la capacidad de hacerle daño a Nadia", en cuya declaración “existen referencias que planteaban la posibilidad de que el ataque pudiera haber sido utilizado para perjudicarme".
Aseguró que "la acusación de feminicidio (en grado de tentativa) ha destruido completamente mi vida", subrayando que “llevo casi 14 días privado de libertad por un hecho que no cometí. Para mí y para mi familia, estos días han sido de enorme dolor e impotencia".
“Sigo confiando en que la investigación permitirá demostrar que no tuve ninguna participación y que nunca fui capaz de hacerle daño a Nadia, ni a ninguna otra persona", reitera Cerimedo en su misiva hecha pública desde la cárcel de Palmasola, en la región de Santa Cruz de la Sierra.
No obstante, vale recordar que el pasado 29 de agosto un segundo tribunal le dictó otra prisión preventiva de seis meses en una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito, ordenando su reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el altiplano de La Paz, y en estos momentos las autoridades bolivianas analizan la logística del traslado definitivo.
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