Fernando Cerimedo reiteró: "Jamás tuve la intención ni la capacidad de hacerle daño a Nadia"

Aseguró que "la acusación de feminicidio (en grado de tentativa) ha destruido completamente mi vida", subrayando que “llevo casi 14 días privado de libertad por un hecho que no cometí. Para mí y para mi familia, estos días han sido de enorme dolor e impotencia".

“Sigo confiando en que la investigación permitirá demostrar que no tuve ninguna participación y que nunca fui capaz de hacerle daño a Nadia, ni a ninguna otra persona", reitera Cerimedo en su misiva hecha pública desde la cárcel de Palmasola, en la región de Santa Cruz de la Sierra.

No obstante, vale recordar que el pasado 29 de agosto un segundo tribunal le dictó otra prisión preventiva de seis meses en una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito, ordenando su reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el altiplano de La Paz, y en estos momentos las autoridades bolivianas analizan la logística del traslado definitivo.