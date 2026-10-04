García Cuerva pidió terminar con los discursos de odio: "Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes"
El arzobispo de Buenos Aires llamó a dejar de lado la violencia verbal y advirtió que "las heridas de la intolerancia supuran y se está infectando el alma del pueblo".
En el marco de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, miles de fieles arribaron este domingo a la Basílica tras caminar desde el barrio porteño de Liniers. Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, encabezó la misa central y pronunció una homilía contundente en la que instó a abandonar la intolerancia, la violencia y los discursos de odio. Por otro lado, el prelado también hizo referencia a la próxima visita del papa León XIV, prevista para noviembre, y sostuvo que la peregrinación representa una "escuela de fraternidad" de cara a ese acontecimiento.
"Las heridas de la intolerancia supuran y se está infectando el alma del pueblo", sostuvo García Cuerva en uno de los tramos más fuertes de su mensaje. Asimismo, aludió a las divisiones que recorren la sociedad y afirmó que la peregrinación constituye un ámbito de encuentro, sin distinciones ideológicas ni exclusiones.
"En la peregrinación no hay grietas ideológicas ni exclusiones, no hay lugar para los discursos de odio", manifestó ante los miles de peregrinos congregados en Luján.
Durante la homilía, el arzobispo reclamó recuperar los vínculos y el diálogo frente a un panorama signado por la confrontación. "Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes", expresó, y habló de la necesidad de construir "abrazos de perdón" ante la descalificación y el insulto, y "abrazos solidarios" frente a la indiferencia.
En esa línea, García Cuerva alertó sobre las consecuencias de la violencia en sus diversas manifestaciones. "Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal, supuran", afirmó.
El arzobispo también subrayó el sentido comunitario de la peregrinación y planteó que caminar juntos permite dejar atrás las diferencias y evitar que los discursos de odio ocupen un lugar central en la sociedad. "Cuando caminamos juntos, no les damos lugar a los discursos de odio", concluyó durante la celebración.
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