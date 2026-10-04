García Cuerva pidió terminar con los discursos de odio: "Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes"

En el marco de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, miles de fieles arribaron este domingo a la Basílica tras caminar desde el barrio porteño de Liniers. Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, encabezó la misa central y pronunció una homilía contundente en la que instó a abandonar la intolerancia, la violencia y los discursos de odio. Por otro lado, el prelado también hizo referencia a la próxima visita del papa León XIV, prevista para noviembre, y sostuvo que la peregrinación representa una "escuela de fraternidad" de cara a ese acontecimiento.