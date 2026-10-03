Jorge Macri tomó distancia de la reforma electoral de Javier Milei
El jefe de Gobierno de la Ciudad rechazó la intención oficialista de eliminar o alterar de forma inmediata las primarias y propuso avanzar en un proyecto de ficha limpia.
Tras regresar de su viaje a París, adonde acompañó a Javier Milei para participar de la denominada “Argentina Week”, Jorge Macri sorprendió a propios y ajenas al opinar negativamente sobre la reforma electoral que impulsa el Gobierno Nacional para el año próximo.
En concreto, el jefe de Gobierno de la Ciudad rechazó taxativamente la intención oficialista de eliminar o alterar de forma inmediata las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), marcando una diferencia clave con sus aliados de La Libertad Avanza (LLA).
En declaraciones radiales, el mandatario porteño ratificó la postura histórica del PRO y sugirió que cualquier reforma al sistema electoral vigente rija recién a partir de las elecciones presidenciales de 2031, algo que en Casa Rosada no cayó nada bien.
El núcleo del argumento de Macri se basa en la transparencia y la legitimidad del debate institucional, porque para el titular del Ejecutivo porteño discutir las reglas de votación en la previa del proceso electoral desvirtúa el propósito de la reforma.
"Siempre prefiero no discutir las reformas electorales para la elección que viene, porque todo eso después parece muy teñido de lo que me conviene o de lo que le conviene a tal o a cuál", sostuvo.
En ese sentido, propuso que el esquema actual se mantenga para las elecciones presidenciales del año próximo, al tiempo que recordó que la continuidad de las PASO es una facultad exclusiva del Congreso de la Nación, espacio donde las diferentes fuerzas políticas deberían alcanzar los consensos necesarios, más allá de las urgencias anarcocapitalistas.
Para el jefe de Gobierno porteño, la prioridad institucional debe enfocarse en la idoneidad moral y legal de los aspirantes a cargos públicos antes que en la ingeniería del voto, por lo cual propuso avanzar en el proyecto denominado Ficha Limpia. “Además de discutir cómo elegimos, me gustaría saber a quién elegimos”, señaló.
Finalmente, Macri aseguró que durante su estadía en Francia ningún funcionario del Gobierno Nacional, como Diego Santilli, encargado de “vincular” a los gobernadores con las políticas mileístas, le pidió respaldo explícito para avanzar contra las PASO.
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