Jorge Macri tomó distancia de la reforma electoral de Javier Milei

En ese sentido, propuso que el esquema actual se mantenga para las elecciones presidenciales del año próximo, al tiempo que recordó que la continuidad de las PASO es una facultad exclusiva del Congreso de la Nación, espacio donde las diferentes fuerzas políticas deberían alcanzar los consensos necesarios, más allá de las urgencias anarcocapitalistas.

Para el jefe de Gobierno porteño, la prioridad institucional debe enfocarse en la idoneidad moral y legal de los aspirantes a cargos públicos antes que en la ingeniería del voto, por lo cual propuso avanzar en el proyecto denominado Ficha Limpia. “Además de discutir cómo elegimos, me gustaría saber a quién elegimos”, señaló.

Finalmente, Macri aseguró que durante su estadía en Francia ningún funcionario del Gobierno Nacional, como Diego Santilli, encargado de “vincular” a los gobernadores con las políticas mileístas, le pidió respaldo explícito para avanzar contra las PASO.