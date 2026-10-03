Leo Nardini: "Los municipios deben redoblar esfuerzos frente al desfinanciamiento de la obra pública"

"No hay una mirada para fortalecer la obra pública"

Al tomar la palabra en el plenario de cierre, Nardini fue categórico al señalar el escenario actual que enfrentan los municipios frente a la retracción de fondos nacionales y provinciales:

“Hoy estamos en una situación donde no hay una mirada para fortalecer la obra pública, que genere desarrollo, que genere trabajo, que genere accesibilidad”, afirmó el jefe comunal.

En esa línea, el intendente remarcó que las administraciones locales asumen cada vez mayores responsabilidades —desde la prestación de servicios urbanos y obras de cercanía hasta la asistencia en áreas críticas como la salud—, debiendo dar respuestas inmediatas con recursos sumamente limitados.

“Son los municipios y los equipos de cada territorio los que transforman la calidad de vida de la gente para mejor”, enfatizó Nardini, y ponderó la importancia de la articulación regional para optimizar recursos: “No es lo mismo que una dificultad la tenga que afrontar un municipio solo a que la enfrente un conjunto de personas idóneas, capacitadas y con la convicción de entender esa problemática”.

De esta manera, el encuentro culminó con un fuerte llamado a potenciar la planificación estratégica, el intercambio técnico y el trabajo conjunto entre los distintos distritos bonaerenses para sostener una agenda de crecimiento capaz de motorizar el empleo y el bienestar comunitario.