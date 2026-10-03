Leo Nardini: "Los municipios deben redoblar esfuerzos frente al desfinanciamiento de la obra pública"
El intendente de Malvinas Argentinas cerró 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas y Planificación Urbana.
El distrito de Malvinas Argentinas se convirtió en el epicentro del debate sobre el futuro de la infraestructura bonaerensa al ser sede del 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas y Planificación Urbana. El evento reunió a más de 100 representantes de más de 40 municipios, universidades, entidades profesionales y empresas del sector, consolidando un espacio clave para intercambiar experiencias de gestión en un momento económico desafiante.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del intendente local, Leo Nardini, quien centró su discurso en reivindicar el rol estratégico de los gobiernos locales y advirtió sobre el impacto de la falta de asistencia financiera para el desarrollo regional.
Infraestructura local en tiempos de recortes
Durante el encuentro, que contó en su apertura con la participación del secretario de Obras Públicas comunal, Ing. Roberto Caratozzolo Copes, se desarrollaron paneles técnicos donde alcaldes, especialistas y organismos —como el Colegio de Ingenieros, la UTN, el COMIREC, Vialidad Provincial y la Cámara Argentina de la Construcción— analizaron experiencias concretas de gestión.
Entre los casos presentados destacaron el Polideportivo Diego Armando Maradona de Moreno, la modernización del alumbrado en Necochea y Quequén, las obras hidráulicas en el Río Luján, el polo tecnológico de Escobar y el emblemático proyecto comunal Distrito Malvinas, además de estrategias preventivas frente a contingencias climáticas como el fenómeno de El Niño.
Sin embargo, el denominador común que atravesó las exposiciones fue la compleja realidad presupuestaria que afrontan los gobiernos locales.
"No hay una mirada para fortalecer la obra pública"
Al tomar la palabra en el plenario de cierre, Nardini fue categórico al señalar el escenario actual que enfrentan los municipios frente a la retracción de fondos nacionales y provinciales:
“Hoy estamos en una situación donde no hay una mirada para fortalecer la obra pública, que genere desarrollo, que genere trabajo, que genere accesibilidad”, afirmó el jefe comunal.
En esa línea, el intendente remarcó que las administraciones locales asumen cada vez mayores responsabilidades —desde la prestación de servicios urbanos y obras de cercanía hasta la asistencia en áreas críticas como la salud—, debiendo dar respuestas inmediatas con recursos sumamente limitados.
“Son los municipios y los equipos de cada territorio los que transforman la calidad de vida de la gente para mejor”, enfatizó Nardini, y ponderó la importancia de la articulación regional para optimizar recursos: “No es lo mismo que una dificultad la tenga que afrontar un municipio solo a que la enfrente un conjunto de personas idóneas, capacitadas y con la convicción de entender esa problemática”.
De esta manera, el encuentro culminó con un fuerte llamado a potenciar la planificación estratégica, el intercambio técnico y el trabajo conjunto entre los distintos distritos bonaerenses para sostener una agenda de crecimiento capaz de motorizar el empleo y el bienestar comunitario.
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