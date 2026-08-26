Milei celebró la media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y en redes lo tildaron de "sorete"
Diputados aprobó dio media sanción al proyecto libertario y el presidente no dudó en mostrar su alegría: "Ahora, a pelearla en el Senado".
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara por mayoría la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, el presidente Javier Milei salió a festejar en redes sociales, aunque los usuarios de X no recibieron su mensaje con alegría: "Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA", comenzó.
Y añadió: "¡Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien! Ahora a pelearla en el Senado. ¡VLLC!", cerró.
Las reacciones al tuit de Javier Milei
En su mayoría, los internautas tildaron de "sorete" al mandatario, mientras que otros criticaron sus pasos al frente del Gobierno. Apenas unos pocos defendieron lo ocurrido este miércoles en el recinto.
Las 5 premisas clave de la nueva Carta Orgánica
El proyecto tiene como objetivo central reestructurar las competencias de la autoridad monetaria para alinearlas con la política económica del Gobierno:
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Objetivo único e ineludible: La preservación del valor de la moneda pasa a ser la única misión del Banco Central, eliminando la multiplicidad de mandatos que se le habían asignado en gestiones pasadas.
Prohibición absoluta del financiamiento al Estado: Se prohíbe de manera taxativa la asistencia financiera al Tesoro Nacional, a las provincias y a los municipios, lo que impide la emisión monetaria directa para cubrir déficit fiscal.
Fin de las Letras Intransferibles: Se elimina definitivamente el uso de estos instrumentos en el balance del BCRA, con el objetivo de sanear la entidad y frenar la colocación de deuda fiscal dentro de sus reservas.
Blindaje institucional del Directorio: Para remover al presidente o a los miembros del directorio de la entidad se exigirá una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, reforzando la independencia del poder político de turno.
Restricción en la distribución de utilidades: Se establece que solo se podrán girar ganancias genuinas y operativas, destinando los resultados por tenencia de activos a reservas técnicas o a la cancelación de deuda del Tesoro.
Tras obtener este resultado, el expediente pasa ahora al Senado de la Nación, donde el oficialismo buscará ratificar el texto para convertir en ley la nueva regulación del BCRA.
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