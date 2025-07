Filtraron audios de Sebastián Pareja acordando con el Frente Renovador: son de 2023

Según el audio, existía “un pedido de arriba” para respetar un acuerdo con Galmarini, quien habría pedido que uno de los primeros candidatos al Concejo Deliberante fuera Juan José Cervetto, en aquel momento cercano al massismo.

“Tengo un pedido de arriba mío, a partir de un acuerdo, que no hay chances de no cumplir. No estamos discutiendo si estamos de acuerdo o no, si me parece bien o no, si hay algún argumento. Es así. Es una baja de línea de arriba que hay que cumplir. Si no querés cumplir no sé qué decirte, no tengo la solución”, le asegura Pareja en el audio de WhatsApp a su interlocutor, cuya identidad se desconoce.

audio sebastian pareja - malena galmarini

Y sigue: “Si ellos acordaron que Cervetto tiene que estar adentro del Concejo Deliberante significa que tiene que ser uno o dos de la lista, casi con seguridad, ojalá tres”. Pese a esto, en la conversación que dio a conocer La Nación, Pareja dejó claro su oposición ante el pedido: “Yo no puedo discutirlo. Ya lo discutí y me dijeron que no”.

“Acá el único pedido de Malena (Galmarini) es que Cervetto entre como primer o segundo concejal. Eso es lo que tenemos que solucionar. Solucionado eso, solucionado todo”, revela Pareja en el segundo audio, que fue revelado en 2023.

Según los rumores, en 2023 el Frente Renovador de Sergio Massa ayudó a La Libertad Avanza a nivel de estructura electoral. A cambio, el ahora oficialismo habría colocado a candidatos afines al massismo en los primeros puestos de las listas locales. Todo habría sido para vencer a Juntos por el Cambio.