Francisco según Milei: de "representante del maligno" al "argentino más importante de la historia"

Antes de emprender su viaje a Roma para participar del funeral del papa, Milei aseguró que "es un evento extremadamente importante porque, le guste a quien le guste, el Papa ha sido el argentino más importante de la historia argentina. Llegó a ser el líder espiritual de 1.500 millones de seres humanos".

Y, luego de haberlo insultado hasta el cansancio, ahora siguió deshaciéndose en elogios. "Estamos hablando de una persona de una envergadura enorme, tuvimos el privilegio de que sea argentino y como jefe de Estado no puedo dejar de asistir a un evento de semejantes características, en especial siendo que la Argentina es un pueblo católico”, siguió el mandatario libertario.

Las diferencias ideológicas entre el papa Francisco y Javier Milei siempre fueron claras: mientras el ahora fallecido líder católico defendía la importancia de la justicia social, el mandatario libertario la considera una "aberración" vinculada al comunismo.

Pese a que lograron recomponer su relación, Milei había, fiel a su estilo, atacado violentamente a Francisco cuando todavía era candidato presidencial. "Este país tiene tantos años de justicia social... ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos", señalaba enérgico Milei, en una entrevista con Viviana Canosa.

Sorprendida por sus dichos, la conductora lo interrumpió. "No puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa...". Vehemente, Milei responde: "No. El Papa... sí, lo voy a decir de frente: es el representante del maligno en la Tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo?".

Milei también se refirió a la nueva tendencia al alza del dólar después de celebrar junto con Luis Caputo como un gol la baja inicial que experimentó tras la salida parcial del cepo cambiario.

La segunda semana de vigencia del nuevo esquema cambiario comenzó con subas en las distintas cotizaciones del dólar. A pesar de ello Milei aseguró que "nosotros estamos haciendo todo para que el dólar tenga que ir a la banda inferior. Lo hago práctico, con los dólares que vamos a terminar juntando, el tipo de cambio de cobertura de la base monetaria amplia es 900 pesos".

Y siguió: “Después se puede generar turbulencia, puede haber movimientos. Pero bueno, fíjense, ahí está el tipo de cambio, fluctúa libremente. Un día puede subir, otro día puede bajar. Listo, es parte de la vida. Por eso también se llamó aprender a flotar".