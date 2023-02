Intendente macrista se pasó al peronismo y pide la reelección de Kicillof

Ayer, el intendente participó junto a Kicillof y su gabinete de un acto en Sierra de la Ventana: "Las obras que llegaron al distrito, se las debemos al gobernador, aun sabiendo que yo no era del mismo color político que él”, remarcó.

"Es un gobernador que baja a los distritos con la mitad de su gabinete permanentemente, atiende a la gente, sus ministros solucionan las problemáticas de todos los sectores y escuchan las inquietudes de los habitantes", dijo Bordoni a Télam.

Sergio Bordoni y Axel Kicillof

En tanto, sostuvo que, para Kicillof, "no hay municipios de primera y de segunda" categoría, y resaltó que, a la hora de llevar adelante las obras y las acciones de gestión, "no mira el color político".

"Quizá no tantos intendentes lo digan abiertamente, pero somos muchos los que estamos agradecidos porque estamos mejor con Kicillof que con el anterior gobierno", aseguró.

"En estos años de gestión, logramos obras de cloacas, de viviendas, de gas, en mayo se licitará el asfalto para la ruta 76, que está arruinada porque tiene 58 años", describió.

https://twitter.com/BordoniSergio/status/1628540786651418624 Confío en que el gobernador, una vez más, nos dará respuestas concretas que fortalezcan el desarrollo del distrito. Gracias @Kicillofok porque en los momentos más difíciles estuviste al lado nuestro y por recorrer cada rincón de la provincia con todo tu equipo. pic.twitter.com/DiENFSVKSA — Sergio Bordoni (@BordoniSergio) February 22, 2023

Bordoni planteó que "este gobierno ha hecho obras importantes también en materia de salud, seguridad y educación" y graficó que, "en pandemia, al hospital le pusimos terapia intensiva, un tomógrafo, plantas de generación de oxigeno y una mesa de anestesia nueva. Invertimos mucho dinero porque la provincia ayudó".

En ese contexto, subrayó que, en enero de 2022, las cooperativas eléctricas locales plantearon la necesidad de solucionar el problema energético de Sierra de la Ventana, uno de los principales destinos turísticos bonaerenses, y dijo que encontró "enseguida una respuesta del gobernador".

"Ahora empezará a funcionar una nueva subestación para Tornquist", completó.

"Vamos así a duplicar la potencia de nuestro distrito. Hoy es una realidad que nos dará tranquilidad gracias a Kicillof. Sólo resta que vengan unos técnicos de Brasil para que empiece a funcionar. Son obras que se piden hace 30 años. Somos escuchados por el gobernador, eso es importante", señaló.

"Yo no me fui ayer de JxC. Me fui apenas empezó la pandemia por tener continuamente chispazos con Mauricio y Jorge Macri", afirmó el jefe comunal.

En ese sentido, indicó que "la gota que colmó el vaso fue cuando Jorge quería manejar la billetera del PRO desde Vicente López, donde las problemáticas sociales y económicas son totalmente diferentes", y contó que en ese entonces "rompí y me fui a trabajar con Sergio Massa".

Si bien reconoció que en las elecciones legislativas de 2021 a su partido vecinal "no le fue bien", expuso que "la gente ve que las cosas que estamos logrando son gracias a la gestiones nacional y provincial".

Admitió que el problema de la alta inflación "está matando al país", pero se mostró confiado en que el ministro de Economía logrará revertir esa situación porque "haciendo lo imposible para bajarla y encaminarnos hacia un país muy rico".

Finalmente, pidió "que se termine con la grieta, que no le hace bien a nadie" y dijo que no responde a las "críticas" de sus adversarios políticos ya que con su gestión busca hacer "lo mejor para el distrito".