Murió Luis Brandoni: la despedida de Micaela, la hija que fue actriz y es una exitosa empresaria

De la televisión a ser una exitosa empresaria

Graduada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Micaela construyó una brillante trayectoria en el ámbito corporativo, la comunicación y las relaciones públicas. Durante más de 14 años ocupó importantes cargos gerenciales en la prestigiosa firma The Estée Lauder Companies Inc., tanto en el área de capacitación como en la gerencia de prensa y relaciones públicas para múltiples marcas internacionales.

Su gran espíritu emprendedor la llevó a fundar su propia agencia, Micaela Brandoni Prensa & Relaciones Públicas, en agosto de 2013, desde donde maneja campañas estratégicas y eventos corporativos de alto nivel. Además, en julio de 2018 incursionó exitosamente en el mundo de la estética al fundar The Beauty Place Nail Spa en Buenos Aires, consolidándose definitivamente como una referente del sector empresarial.