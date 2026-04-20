Murió Luis Brandoni: la despedida de Micaela, la hija que fue actriz y es una exitosa empresaria
Tras el fallecimiento del histórico actor Luis Brandoni, su hija Micaela utilizó las redes sociales para anunciar su velatorio en la Legislatura porteña.
La triste noticia del fallecimiento de Luis Brandoni conmovió profundamente al mundo del espectáculo y la cultura argentina. En medio del dolor, su hija Micaela Brandoni utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida y confirmar los detalles para que el público pueda darle su último adiós.
A través de una emotiva fotografía familiar donde se los ve juntos celebrando los 85 años del actor en 2025, la empresaria anunció el lugar y horario del velatorio. "Queridos, lo despedimos en la Legislatura, Julio Roca 523, salón Montevideo. De 12h a 00h. Beso!", escribió en la publicación.
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El pasado actoral de Micaela Brandoni
Micaela es fruto del matrimonio de más de 30 años entre Luis Brandoni y la reconocida actriz Marta Bianchi. Aunque hoy mantiene un perfil completamente alejado de los medios masivos de comunicación, durante su juventud decidió seguir los pasos de sus padres en el escenario.
Entre los años 1985 y 1995, se desempeñó profesionalmente como actriz, participando en diversos programas unitarios y telenovelas de la época. Además, tuvo una activa y destacada participación en el teatro porteño con obras como Tamara (1990-1992), El Regreso del Tigre (1989), Fiebre de Heno (1989) y El Difunto (1987). Sin embargo, tiempo después decidió dar un giro radical a su carrera.
De la televisión a ser una exitosa empresaria
Graduada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Micaela construyó una brillante trayectoria en el ámbito corporativo, la comunicación y las relaciones públicas. Durante más de 14 años ocupó importantes cargos gerenciales en la prestigiosa firma The Estée Lauder Companies Inc., tanto en el área de capacitación como en la gerencia de prensa y relaciones públicas para múltiples marcas internacionales.
Su gran espíritu emprendedor la llevó a fundar su propia agencia, Micaela Brandoni Prensa & Relaciones Públicas, en agosto de 2013, desde donde maneja campañas estratégicas y eventos corporativos de alto nivel. Además, en julio de 2018 incursionó exitosamente en el mundo de la estética al fundar The Beauty Place Nail Spa en Buenos Aires, consolidándose definitivamente como una referente del sector empresarial.
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