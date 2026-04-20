"Hoy no": El profundo dolor de Ricardo Darín por la muerte de su colega Luis Brandoni
Tras el triste fallecimiento de Luis Brandoni, Ricardo Darín despidió a su amigo con gran dolor y se disculpó con una fanática por no poder saludarla.
La dolorosa y reciente muerte del gran actor argentino Luis Brandoni conmovió a todo el país. En este duro contexto, Ricardo Darín acudió a sus redes sociales para darle el último adiós a su eterno compañero de éxitos, dejando en total evidencia su inmensa tristeza frente a esta pérdida absolutamente irreparable.
El mensaje de despedida y la disculpa a una fan
A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el protagonista de grandes éxitos nacionales expresó su dolor de forma muy breve pero absolutamente contundente. "Chau Beto, te vamos a recordar y extrañar tanto" escribió, utilizando el cariñoso apodo con el que todo el medio artístico llamaba al difunto actor.
La tristeza del artista fue tan profunda que incluso tuvo que rechazar amablemente el pedido de una seguidora. Cuando la usuaria Sole Varacka le solicitó un saludo por su cumpleaños número 45 recordando que él acompañó distintas etapas de su vida, le respondió con total sinceridad: "Perdón Sole, hoy no. Un abrazo", dejando en claro que el duelo personal no le permitía celebrar absolutamente nada en ese oscuro día.
Qué éxitos compartieron Ricardo Darín y Luis Brandoni en su carrera
La conexión entre ambos intérpretes trascendió a lo largo de las décadas y distintas generaciones. Durante los años noventa, conformaron una dupla verdaderamente imbatible en la televisión con la histórica tira cómica "Mi cuñado", un exitoso programa que quedó guardado para siempre en el imaginario popular argentino.
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Años más tarde, la vida profesional los volvió a cruzar en la pantalla grande. En 2019, protagonizaron juntos la aclamada película "La odisea de los giles", donde reafirmaron su increíble química actoral interpretando a un grupo de vecinos estafados que buscaban recuperar sus ahorros durante la brutal crisis del año 2001.
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