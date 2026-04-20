"Hoy no": El profundo dolor de Ricardo Darín por la muerte de su colega Luis Brandoni

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La tristeza del artista fue tan profunda que incluso tuvo que rechazar amablemente el pedido de una seguidora. Cuando la usuaria Sole Varacka le solicitó un saludo por su cumpleaños número 45 recordando que él acompañó distintas etapas de su vida, le respondió con total sinceridad: "Perdón Sole, hoy no. Un abrazo", dejando en claro que el duelo personal no le permitía celebrar absolutamente nada en ese oscuro día.