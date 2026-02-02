La despedida de Marco Lavagna del Indec: "Fueron años de mucho trabajo y desafíos"

Indec: renunció Marco Lavagna

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Lavagna, presentó su renuncia este lunes. Fuentes oficiales confirmaron la noticia luego de que se pusiera en marcha el renovado índice de precios al consumidor. El organismo queda ahora en el centro de la escena política y económica.

La decisión del funcionario, cercano al Frente Renovador, llega en un momento delicado. Si bien su gestión se caracterizó por mantener la transparencia estadística recuperada tras la intervención de Guillermo Moreno, la salida se da en el marco de ruidos internos por los salarios congelados en el instituto.

El legado de Marco Lavagna y el nuevo índice

Lavagna había asumido el 30 de diciembre de 2019. Su administración fue vista como una continuidad de la normalización de las estadísticas que comenzó Jorge Todesca.

Sin embargo, su renuncia coincide con la reciente implementación de cambios significativos en la medición de la inflación, como la adopción de la clasificación Coicop 2018 y el uso de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-18.

Desde el gremio ATE Indec, Raúl Llaneza expresó su preocupación: "Nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderación".

El nuevo relevamiento, ahora digital y con mayor cobertura geográfica, busca representar mejor los consumos de los hogares.