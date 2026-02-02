La despedida de Marco Lavagna del Indec: "Fueron años de mucho trabajo y desafíos"
El exfuncionario, que asumió durante la administración de Alberto Fernández, destacó los avances en las estadísticas públicas y agradeció el compromiso del equipo de trabajo.
Tras seis años de gestión, Marco Lavagna presentó su renuncia a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y se despidió con una carta dirigida a sus trabajadores y trabajadoras, en la que hizo un balance de su etapa al frente del organismo.
En el texto, el exfuncionario destacó que se trató de "años de mucho trabajo y enormes desafíos", durante los cuales se avanzó en la mejora de las estadísticas públicas y del sistema estadístico nacional. En ese sentido, señaló que la dinámica cambiante de la realidad económica y social exige un proceso permanente de adaptación y fortalecimiento del sistema.
Asimismo, remarcó que deja proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, y expresó su confianza en que podrán completarse e implementarse en el corto plazo. "No es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos", sostuvo.
En otro fragmento de la misiva, Lavagna agradeció especialmente al personal por el trabajo cotidiano, el compromiso y la vocación, a quienes definió como "el principal activo del organismo" y la base para garantizar estadísticas públicas "técnicas, confiables y transparentes".
Finalmente, expresó su deseo de que el INDEC continúe creciendo y consolidándose, y confió en que pueda avanzarse en una actualización del marco normativo: "Siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo", concluyó.
El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Lavagna, presentó su renuncia este lunes. Fuentes oficiales confirmaron la noticia luego de que se pusiera en marcha el renovado índice de precios al consumidor. El organismo queda ahora en el centro de la escena política y económica.
La decisión del funcionario, cercano al Frente Renovador, llega en un momento delicado. Si bien su gestión se caracterizó por mantener la transparencia estadística recuperada tras la intervención de Guillermo Moreno, la salida se da en el marco de ruidos internos por los salarios congelados en el instituto.
El legado de Marco Lavagna y el nuevo índice
Lavagna había asumido el 30 de diciembre de 2019. Su administración fue vista como una continuidad de la normalización de las estadísticas que comenzó Jorge Todesca.
Sin embargo, su renuncia coincide con la reciente implementación de cambios significativos en la medición de la inflación, como la adopción de la clasificación Coicop 2018 y el uso de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-18.
Desde el gremio ATE Indec, Raúl Llaneza expresó su preocupación: "Nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderación".
El nuevo relevamiento, ahora digital y con mayor cobertura geográfica, busca representar mejor los consumos de los hogares.
