Fuerte cruce tuitero: la magistral lección de Martín Caparrós ante el desmedido ataque de José Chatruc

La lección magistral de Martín Caparrós

Lejos de rebajarse a ese nivel de agresión, Caparrós demostró por qué es una de las plumas más destacadas del país y lo ubicó con una sutileza letal.

"No hay gente más desdichada que la que carece de humor", lo fulminó de entrada, dejando en ridículo la furia del exfutbolista. Luego, con pura ironía, destrozó el cuestionamiento sobre sus conocimientos deportivos exponiendo su apabullante currículum: "(Y por supuesto que de fútbol no entiendo nada. Son sólo 60 años viéndolo y 50 escribiendo sobre él: Goles, Olé, El País, New York Times...".

Para coronar la lección periodística y dar por terminado el asunto, el autor remató con una chicana de antología que dejó a Chatruc sin margen de respuesta: "Pero no me rindo; aprenderé".