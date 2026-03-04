Fuerte cruce tuitero: la magistral lección de Martín Caparrós ante el desmedido ataque de José Chatruc
El exjugador José Chatruc cruzó al periodista Martín Caparrós por vincular las expulsiones de juveniles argentinos con las actitudes de Javier Milei.
El mundo de las redes sociales fue escenario de un insólito y desmedido ataque hacia el reconocido escritor Martín Caparrós por parte del exfutbolista José Chatruc. El conflicto se desató a raíz de una lúcida y ácida reflexión política del periodista que, curiosamente, descolocó por completo al exjugador.
Todo comenzó cuando Caparrós utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para opinar sobre las recientes inconductas de las jóvenes promesas del fútbol local. Con su habitual ingenio, el escritor trazó un certero paralelismo entre las actitudes en la cancha y los modos del presidente Javier Milei: "Jóvenes argentinos, parece que imitar a su presidente no sería tan buena idea".
El derrape de Chatruc y la falta de argumentos
La brillante comparación dejó expuesta la total falta de humor de "Pepe" Chatruc, quien salió al cruce de manera agresiva. "Dios mío, también en fútbol tenemos que soportar su soberbia señor", disparó el actual panelista deportivo, evidenciando un enojo irracional.
No conforme con ese exabrupto, Chatruc intentó menospreciar, de forma insólita, la enorme e indiscutible trayectoria del escritor: "Cuando tu ego de intelectual te hace creer que sos brillante opinando cualquier estupidez de cosas que entendés muy poco".
IMPORTANTE: Javier Milei anunció la salida de Mariano Cúneo Libarona del ministerio de Justicia: quién lo reemplazará
La lección magistral de Martín Caparrós
Lejos de rebajarse a ese nivel de agresión, Caparrós demostró por qué es una de las plumas más destacadas del país y lo ubicó con una sutileza letal.
"No hay gente más desdichada que la que carece de humor", lo fulminó de entrada, dejando en ridículo la furia del exfutbolista. Luego, con pura ironía, destrozó el cuestionamiento sobre sus conocimientos deportivos exponiendo su apabullante currículum: "(Y por supuesto que de fútbol no entiendo nada. Son sólo 60 años viéndolo y 50 escribiendo sobre él: Goles, Olé, El País, New York Times...".
Para coronar la lección periodística y dar por terminado el asunto, el autor remató con una chicana de antología que dejó a Chatruc sin margen de respuesta: "Pero no me rindo; aprenderé".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario