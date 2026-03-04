El nuevo ministro sostuvo que ese rumbo “exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”. También agradeció a Karina Milei “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, y reconoció “el trabajo de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.

En su mensaje, Mahiques planteó los ejes que buscará impulsar desde el Ministerio. “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, afirmó.

Y concluyó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia

Juan Bautista Mahiques fue elegido por el Presidente para conducir una de las carteras más sensibles del Gabinete, en un contexto de reformas institucionales y alta exposición política. Desde el Ejecutivo destacaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università Degli Studi Di Roma. Además, integra la Academia de Capacitación Mundial de la IAP junto a especialistas de distintos países.

Con más de dos décadas en el Poder Judicial de la Nación, ocupó diversos cargos desde el año 2000. Fue consejero representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre 2015 y 2019.

También actuó como representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso. Antes de asumir la presidencia de la IAP, fue miembro ordinario de su Comité Ejecutivo y vicepresidente por la Región de Latinoamérica en 2021.

En el ámbito académico, es docente titular en elCiclo Básico Común de la UBA y en laUniversidad Católica Argentina, y entre 2020 y 2024 se desempeñó como subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Con su designación ya formalizada, Mahiques quedará a cargo de la conducción política y administrativa del Ministerio de Justicia, área clave en la relación con el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y el Congreso. En los próximos días se espera la oficialización completa de la transición y la definición de su equipo de trabajo.