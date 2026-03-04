Javier Milei anunció la salida de Mariano Cúneo Libarona del ministerio de Justicia: quién lo reemplazará
El Presidente confirmó las versiones que circulaban sobre el funcionario.
Tal como se rumoreaba en los pasillo de las Casa Rosada en los últimos días, el presidente Javier Milei anunció este miércoles la salida de Mariano Cúneo Libarona del ministerio de Justicia de la Nación y su reemplazo por Juan Bautista Mahiques. Detrás del nombramiento de Mahiques hubo una larga y sorda puja entre Karina Milei y Santiago Caputo por imponer en el cargo gente propia, puja que se terminó decantando en favor de la hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia.
Cúneo Libarona estuvo al frente del ministerio de Justicia desde el inicio del gobierno de Milei hace poco más de dos años y desde hace meses se venía hablando de su salida del cargo. De hecho, se daba por descontado que el cambio sucedería tras las elecciones legislativas celebradas en octubre pasado pero desde la Casa Rosada le pidieron que siguiera hasta tanto pudieran ordenar la transición. Durante ese tiempo se dio un nuevo capítulo de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo en la que, una vez más, la balanza se terminó inclinando en favor de la primera. El asesor sin cargo oficial impulsaba el nombre de Guillermo Montenegro.
La decisión presidencial oficializada hoy poco antes del mediodía, interpretan en el oficialismo, volvió a confirmar el peso de Karina en el armado político del Gobierno y su preeminencia en la interna con Caputo.
Milei anunció el cambio a través de su cuenta en X. “Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo”, escribió Milei y luego informó que “el nuevo ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques, quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente”.
Junto a su anuncio el mandatario libertario publicó una foto en la que se lo puede ver junto a Cúneo Libarona, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la Secretaria General dela Presidencia, Karina Milei.
Por su parte Juan Bautista Mahiques se desempeña en la actualidad al frente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos. Es hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, quien se apartó recientemente de la sala que tiene una de las causas que investigan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Resta confirmar si también será designado como segundo del Ministerio el abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y también hombre de confianza de Karina Milei.
La cartera de Justicia acumulaba varios pendientes estructurales que se espera que Mahiques, por sus aceitados vínculos políticos, pueda destrabar. El Gobierno no logró nombrar jueces, fiscales ni defensores en los últimos años, lo que dejó un número creciente de cargos vacantes en distintos tribunales del país. Como resultado de esa parálisis, hoy existen más de 200 pliegos judiciales que todavía no fueron remitidos por el Poder Ejecutivo al Senado para su tratamiento. La acumulación de vacantes impacta especialmente en la Justicia federal y nacional, donde numerosos juzgados funcionan con subrogancias o cargos interinos.
