Javier Milei anunció la salida de Mariano Cúneo Libarona del ministerio de Justicia: quién lo reemplazará

Por su parte Juan Bautista Mahiques se desempeña en la actualidad al frente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos. Es hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, quien se apartó recientemente de la sala que tiene una de las causas que investigan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Resta confirmar si también será designado como segundo del Ministerio el abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y también hombre de confianza de Karina Milei.

La cartera de Justicia acumulaba varios pendientes estructurales que se espera que Mahiques, por sus aceitados vínculos políticos, pueda destrabar. El Gobierno no logró nombrar jueces, fiscales ni defensores en los últimos años, lo que dejó un número creciente de cargos vacantes en distintos tribunales del país. Como resultado de esa parálisis, hoy existen más de 200 pliegos judiciales que todavía no fueron remitidos por el Poder Ejecutivo al Senado para su tratamiento. La acumulación de vacantes impacta especialmente en la Justicia federal y nacional, donde numerosos juzgados funcionan con subrogancias o cargos interinos.