Fuerte editorial de Jorge Rial sobre el viaje de Javier Milei a Estados Unidos: "Vuelve sin nada"

Y siguió: "se volvió loco. En medio de ese ataque de ira, ataques que son cada vez más frecuentes, tuvo que intervenir hasta Donald Trump Junior, el hijo de Donald Trump, al que llamaron para que se calmara y le dijo que se quedara tranquilo. 'Mi papá va a ir' le dijo".

editorial rial milei estados unidos

"Va a estar porque era un evento para recaudar fondos para los bomberos y policías de los Estados Unidos. Acá no mueve un dedo ni por Bahía Blanca, ni por los bomberos, nada, ahora... por los bomberos de Estados Unidos Milei sale corriendo. Se gasta nuestra plata, porque no fue con la de él, fue con la nuestra", lo liquidó Rial.

Y contó: "llegó allá y fue un desquicio. Lo de ayer fue 'La fiesta inolvidable' de Peter Sellers ¿la recuerdan? Fue un desquicio absoluto. Milei fue Peter Sellers, ese proyecto de actor indio que quería ser famoso y lo invitan de pedo a una fiesta y arma todos los quilombos del mundo. Bueno ayer pasó eso".

"Ahora se está volviendo. Está llegando Milei de los Estados Unidos sin nada, no tiene foto, no tuvo reunión con Donald Trump, no se vino con nada de los aranceles... porque algunos periodistas azuzados obviamente por el discurso oficial decían que se iba a venir con aranceles 0. Se vuelve sin nada".