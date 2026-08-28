Se reactivan las represas en Santa Cruz: ingresaron $45.000 millones a la UTE y ya hay 150 trabajadores en marcha
Tras meses de paralización y gestiones encabezadas por el gobernador Claudio Vidal ante Nación y el consorcio chino, se efectivizó el primer desembolso millonario para destrabar la obra hidroeléctrica sobre el río Santa Cruz.
La obra de infraestructura más importante de la Patagonia dio un paso definitivo hacia su reactivación. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó este viernes el ingreso de $45.000 millones a las cuentas de la empresa Gezhouba, correspondientes al primer pago acordado para retomar los trabajos en las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, paralizadas desde finales de 2023.
El desembolso se materializó tras un largo proceso de negociaciones sostenidas entre la administración provincial, las autoridades nacionales, ENARSA y la Unión Transitoria de Empresas (UTE), destrabando así fondos provenientes de un giro de USD 150 millones enviados desde China que permanecían inmovilizados en cuentas del Estado nacional.
Impacto en el empleo y motor económico regional
El reinicio de las tareas en los complejos hidroeléctricos Jorge Cepernic y Néstor Kirchner no solo representa un alivio en materia energética, sino un motor fundamental para la reactivación del empleo y la cadena de proveedores en la provincia.
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Plantel en marcha: Unos 150 operarios ya se encuentran desplegando tareas en el lugar, con un esquema de nuevas incorporaciones previstas para recuperar de manera paulatina el ritmo pleno de la obra.
Cadena de valor: El movimiento económico impactará de manera directa en sectores como el transporte, la construcción, la gastronomía y los servicios de toda la región patagónica.
"Es una señal importante para Santa Cruz: empiezan a activarse recursos que generan trabajo, movimiento económico y actividad alrededor de una obra estratégica para la provincia", celebró Vidal, al tiempo que ratificó que el Ejecutivo continuará supervisando de cerca el avance del proyecto para consolidarlo como eje fundamental del desarrollo santacruceño.
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