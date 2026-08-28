Se reactivan las represas en Santa Cruz: ingresaron $45.000 millones a la UTE y ya hay 150 trabajadores en marcha

La obra de infraestructura más importante de la Patagonia dio un paso definitivo hacia su reactivación. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó este viernes el ingreso de $45.000 millones a las cuentas de la empresa Gezhouba, correspondientes al primer pago acordado para retomar los trabajos en las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, paralizadas desde finales de 2023.