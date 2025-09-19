Fuertes insultos a militantes libertarios en Córdoba en la previa al acto de Javier Milei

Lo más llamativo fue que la procesión de simpatizantes libertarios no resultó ni masiva ni contundente. A pesar de que Córdoba fue uno de los bastiones clave de Milei en el balotaje de 2023, donde superó el 70% de los votos, la movilización en su respaldo mostró números magros. Ese contraste entre el apoyo electoral histórico y la reducida presencia callejera alimenta las especulaciones sobre el desgaste político que atraviesa el Gobierno en menos de un año de gestión.

milei en córdoba Javier Milei en Córdoba.

El contexto económico tampoco ayuda al oficialismo. En los últimos días, la administración libertaria enfrentó un derrumbe en los mercados, la disparada del dólar financiero y nuevos cuestionamientos a su plan de ajuste.

El propio Milei se vio obligado a insistir en que las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos “están muy avanzadas”, en un intento de llevar tranquilidad frente a la amenaza de futuros vencimientos de deuda. Pero la realidad cotidiana de millones de argentinos contrasta con esos anuncios: inflación persistente, salarios deprimidos y una creciente conflictividad social.