Furcio en el Senado: Patricia Bullrich se trabó al decir "intrusen"

El tenso debate por la Propiedad Privada y el blooper de Bullrich

VIDEO "Dejen que le intrusen a los ciudadanos" pic.twitter.com/MWMIbN3lys — minutouno (@minutounocom) August 7, 2026

La curiosa escena tuvo lugar mientras la senadora realizaba una intensa exposición durante el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno. En su afán por criticar a las autoridades opositoras de la provincia por las ocupaciones de tierras, la legisladora se enredó en su propio discurso y tuvo evidentes dificultades para pronunciar la palabra elegida para coronar su argumento.