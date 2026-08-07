Furcio en el Senado: Patricia Bullrich se trabó al decir "intrusen"
Durante el tenso debate en el Senado por la Ley de Propiedad Privada, Patricia Bullrich protagonizó un llamativo tropiezo verbal que se volvió furor.
En medio del encendido debate parlamentario en el Senado por la polémica Ley de Propiedad Privada, la legisladora Patricia Bullrich acaparó todas las miradas por un insólito furcio. Al intentar cuestionar duramente a los intendentes del Gran Buenos Aires, la funcionaria tropezó con las palabras y terminó inventando un particular verbo.
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El tenso debate por la Propiedad Privada y el blooper de Bullrich
La curiosa escena tuvo lugar mientras la senadora realizaba una intensa exposición durante el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno. En su afán por criticar a las autoridades opositoras de la provincia por las ocupaciones de tierras, la legisladora se enredó en su propio discurso y tuvo evidentes dificultades para pronunciar la palabra elegida para coronar su argumento.
Tras titubear en reiteradas ocasiones frente al micrófono, finalmente logró completar su acusación: "Dejan... dejan... dejan que le intrusen a todos los ciudadanos y vienen a la placita a hacerse el vivo", disparó Bullrich de manera efusiva y realizando enérgicos movimientos con su brazo.
Como suele ocurrir con este tipo de tropiezos verbales transmitidos en vivo, el recorte de video comenzó a circular a gran velocidad por las distintas plataformas digitales, desatando una oleada de interacciones, memes y comentarios sarcásticos sobre su fallida conjugación.
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