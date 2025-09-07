Gabriel Katopodis: "Hoy se toma el pulso de cómo está el país"
El candidato a senador por Fuerza Patria emitió su voto y luego dio su opinión sobre la jornada electoral bonaerense.
Domingo de elecciones en la Provincia de Buenos Aires y desde que abrieron los comicios, los candidatos se fueron acercando a emitir su voto y al salir hablaron con la prensa sobre la jornada que se vive entre los ciudadanos bonaerenses.
Uno de ellos fue Gabriel Katopodis, candidato a Senador Nacional por "Fuerza Patria", quien emitió su voto en el Instituto Politécnico San Martín en General San Martín. Al salir del cuarto oscuro habló con los medios de comunicación presentes y dejó varias definiciones sobre el clima electoral y el rol de la ciudadanía en este 7 de septiembre.
“Con mucho entusiasmo, recojo mucha fuerza de la campaña de las calles, ganas de decidir. La gente no quiere delegar y que nadie decida por uno”, expresó. En ese sentido, subrayó: “Estamos eligiendo cosas importantes: quienes defienden cómo queres vivir, la obra pública, las cosas importantes para que Argentina sea un país que le de felicidad a todos y a todas. Tenemos el compromiso de trabajar sea cual sea el resultado para que la gente pueda vivir mejor”, señaló.
“La votación es el resultado de muchos factores, se fue decantando la campaña y fue creciendo en intensidad y en humor social de acuerdo a la situación económica y lo que fueron pasando”, comentó el candidato.
Con un mensaje hacia la ciudadanía, agregó: “En el cuarto oscuro no hay tiktok ni insultos. La gente va a decidir lo mejor para el país”. Al mismo tiempo, destacó la organización de la jornada: “La jornada se está dando con mucha normalidad”.
Padrón electoral
El padrón puede consultarse desde este enlace.
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.
En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
