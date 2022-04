Gerardo Morales volvió a tomar distancia de Macri: "No es mi jefe"

Como se sospechaba, el gobernador de Jujuy confirmó las intenciones de Macri de lanzarse como precandidato presidencial para 2023, lo que al parecer no es de mayor agrado. “Creo que va a ser candidato, es el jefe del PRO”, dijo.

Pero aclaró que existen profundas diferencias dentro de la alianza opositora: “Macri no es el jefe de Juntos por el Cambio, es el jefe del PRO. No es el jefe del radicalismo, no es mi jefe”, enfatizó.

Tras afirmar que “un radical tiene que ser presidente en 2023”, Morales señaló que “es el momento de que el radicalismo, que forma parte de la coalición, que tiene más musculatura, que es un partido de gestión, que gobierna 412 municipios y tres provincias y lo hace bien, pueda gobernar la República Argentina de manera responsable”.

El jujeño señaló también que desde el año próximo “se necesita un país que no solo tenga la cabeza en el Área Metropolitana y que cuente con economistas que no sean ortodoxos, que se encierran en las diez manzanas de la City porteña de espaldas al interior del país”.