Gildo Insfrán votó en Formosa y habló de la precandidatura presidencial de Sergio Massa en UxP

Qué dijo Gildo Insfrán sobre la precandidatura presidencial de Sergio Massa

Consultado por los periodistas si él había sido parte del grupo de gobernadores que habló con Cristina Kirchner para pedirle que armen lista de unidad, Gildo Insfrán contestó que no: "Yo no he hablado con nadie porque imagínese que tenía que estar aquí por el acontecimiento de hoy".

"Sergio Massa, tomó medidas y estabilizó la economía y eso no es un dato menor", dijo el Gobernador de Formosa.

"Capital Federal es un feudo donde los inquilinos son los vasallos", sostuvo Insfrán y explicó que en su provincia la mayor parte de la población es dueña de las casas donde vive.