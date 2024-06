Ante la indiferencia del Gobierno, los docentes universitarios vuelven a parar 48 horas

El gobierno de Javier Milei no cede en su avanzada contra la educación pública y está decidido a desfinanciar a las universidades de acceso libre y gratuito de modo de sostener el equilibrio de las cuentas públicas. A pesar de haber otorgado un refuerzo de las partidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello no da signos de tener intenciones de reforzar las partidas destinadas al pago de los salarios de los docentes y no docentes.