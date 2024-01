El Gobierno confirmó que las provincias tendrán un ajuste más grande por quitar el paquete fiscal

Adorni se refirió a la quita del capítulo fiscal en el proyecto y sostuvo: “Este Gobierno afirma el compromiso hacia el déficit cero, un compromiso que es absolutamente irrenunciable. Es nuestro norte y no lo vamos a modificar. Entendemos que esto va a facilitar el camino para la aprobación de la ley, ya no hay razón para que se siga retrasando”.

Respeto a la postura anterior del Gobierno sobre no retirar ningún punto de la Ley Bases y la actual como respuesta a las negociaciones con la oposición, Adorni indicó: "No hubo ni error de cálculo ni problemas de timming. El retirar el capítulo fiscal tampoco fue una cuestión de negociación, fue simplemente entender que no podíamos seguir perdiendo el tiempo en discusiones que considerábamos que no tenían más sentido que retrasar la promulgación de la ley”.

“Si el problema estaba en el capítulo fiscal, optamos por quitarlo de la ley y ahora sí seguir avanzando sin ningún tipo de cuestionamiento al resto del proyecto. La urgencia y la necesidad para nosotros siempre fue una realidad y siempre nos mantuvimos en la misma posición: mientras más rápido, mejor", amplió.

“Sacamos el capítulo fiscal porque entendemos que ahora sí estamos encaminados para aprobar la ley. El resto se irá resolviendo ajustando partidas que, obviamente no estaban contempladas y entendíamos que no era la mejor alternativa”, indicó el vocero.

Y cerró: “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que se cumpla el déficit cero con el sentido de terminar definitivamente con la inflación en Argentina. Habiendo retirado el capítulo fiscal, el ajuste continuará en las partidas que creamos convenientes. Se ajustará todo lo que se tenga que ajustar”.

Video: la conferencia de Manuel Adorni de este lunes

Embed - Conferencia de prensa | 29.01.24