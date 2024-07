El Gobierno, ofendido por los insultos de Nicolás Maduro: "Una imbecilidad que viene de un imbécil"

Durante la madrugada del lunes, tras adjudicarse como ganador de las elecciones, Maduro pronunció una catarata de insultos contra el Presidente: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.

Al respecto, Adorni fue contundente y respondió: "Ha insultado de una manera inapropiada e inaceptable a nuestro Presidente de la Nación. Como argentinos, yo como argentino y nuestro Gabinete como argentinos estamos profundamente ofendidos. No dolidos, porque algo que venga de un dictador no te duele. Nos pareció una imbecilidad viniendo de un imbécil".

adorni venezuela Manuel Adorni se refirió a los insultos de Nicolás Maduro contra el presidente Javier Milei

Por otro lado, al ser consultado sobre la relación con Brasil, luego de que el partido de Lula Da Silva respaldara de forma contundente a Maduro como presidente electo de Venezuela, Adorni aclaró que eso “no modifica en lo más mínimo” las relaciones con el país vecino. "El PT saluda al pueblo venezolano por el proceso electoral ocurrido el domingo en una jornada pacífica, democrática y soberana", indicaba el comunicado del partido oficialista brasilero.

“Lo que pasa en Venezuela es un tema que lo está observando el mundo, no solo la región. Entendemos que, más allá de algunos países donde sus sistemas uno no los podría identificar como estrictamente democráticos no hayan salido a repudiar lo que ocurrió”, consideró el vocero.

Remarcó que “gran parte” de los países de la región expresaron su repudio y “los que no lo hicieron han reclamado que, efectivamente si el resultado fue el que el dictador Maduro plantea, que muestren las pruebas, las actas de votación, que por alguna razón no quieren o no pueden mostrarlas”.

“Estamos satisfechos, desde nuestra postura, en que muchos países se han adherido a repudiar o cuestionar lo que ha pasado en Venezuela con el dictador Maduro”, sostuvo el vocero presidencial.

Elecciones en Venezuela: la OEA convocó a una reunión de emergencia

La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión de emergencia con motivo del polémico accionar del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el cual le adjudicó la victoria a Nicolás Maduro en las elecciones pese a no difundir las cifras completas del proceso ni las actas que comprobaran los resultados.

Los países miembros mantendrán el encuentro el miércoles en Washington: "El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una reunión extraordinaria el miércoles 31 de julio a las 15:00 EDT (19:00 GMT) en el salón Simón Bolívar en la sede de la OEA e Washington, DC., para “abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela”", señaló el organismo en un comunicado.

El pedido de una reunión de urgencia fue solicitado por "las Misiones Permanentes de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, con el propósito de abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela".