El Gobierno oficializó las nuevas tarifas que rigen desde hoy en trenes y colectivos interurbanos
Las tarifas de trenes del AMBA subirán casi 90% en los próximos 5 meses, mientras que las de los colectivos se encarecerán 2% por mes hasta septiembre.
Tal como anunció el gobierno de Javier Milei la semana pasada, las tarifas de los colectivos y trenes interurbanos suben desde este lunes y meten así más presión sobre las alicaídas economías familiares. Así quedó plasmado en la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí el gobierno libertario oficializó los nuevos cuadros tarifarios desde este mes y hasta septiembre próximo.
De esta manera las tarifas de los colectivos que circulan por al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encarecerán un 2% y el boleto mínimo pasará de 700 a 714 pesos para los usuarios que cuentan con SUBE registrada, a 321,30 pesos para quienes acceden a la Tarifa Social y a 1.428 pesos para quienes tienen la SUBE sin registrar.
Asimismo el 15 de junio el boleto mínimo pasará a 728 pesos y a 742 pesos un mes más tarde.
Trenes: nuevas tarifas
El sablazo al bolsillo de los trabajadores es mucho más fuerte a la hora de revisar los aumentos en los trenes. El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas: la medida contempla una actualización del 18% a partir de este lunes, que llevará el boleto a 330 pesos desde los 280 pesos vigentes hasta ayer, seguida de aumentos el primer día de cada mes: 15% en junio (379 pesos), 13% en julio (428 pesos), 12% en agosto (480 pesos) y 10% en septiembre (528 pesos).
En total, las tarifas de trenes subirán cerca de 90% en apenas cinco meses.
Según señalaron en la Secretaría de Transporte, la propuesta busca corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y reducir distorsiones respecto del interior del paí
En abril, la inflación fue del 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, si bien implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales (p.p.) respecto a marzo, cuando fue 3,4%, el rubro Transporte fue el que mayor variación presentó con un 4,4% intermensual.
Detalle de las nuevas tarifas
Tarifas en el Transporte Público de Pasajeros por Automotor de Carácter Urbano y Suburbano de Jurisdicción Nacional
Escala tarifaria aplicable al Transporte Público de Pasajeros Ferroviario de Jurisdicción Nacional - Servicios Metropolitanos
Escala Tarifaria Aplicable al Transporte Público de Pasajeros Ferroviarios de Jurisdicción Nacional - Servicios Locales Extendidos
Escala Tarifaria Aplicable al Transporte Público de Pasajeros Ferroviario de Jurisdicción Nacional - Servicios de Larga Distancia
Escala Tarifaria Aplicable al Transporte Público de Pasajeros Ferroviario de Jurisdicción Nacional - Servicios Regionales Interurbanos
Resolución 27/2026:
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En los próximos 5 meses las tarifas de los trenes metropolitanos subirán casi un 90%
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