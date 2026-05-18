El Gobierno oficializó las nuevas tarifas que rigen desde hoy en trenes y colectivos interurbanos

Trenes: nuevas tarifas

El sablazo al bolsillo de los trabajadores es mucho más fuerte a la hora de revisar los aumentos en los trenes. El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas: la medida contempla una actualización del 18% a partir de este lunes, que llevará el boleto a 330 pesos desde los 280 pesos vigentes hasta ayer, seguida de aumentos el primer día de cada mes: 15% en junio (379 pesos), 13% en julio (428 pesos), 12% en agosto (480 pesos) y 10% en septiembre (528 pesos).

En total, las tarifas de trenes subirán cerca de 90% en apenas cinco meses.

Según señalaron en la Secretaría de Transporte, la propuesta busca corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y reducir distorsiones respecto del interior del paí

En abril, la inflación fue del 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, si bien implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales (p.p.) respecto a marzo, cuando fue 3,4%, el rubro Transporte fue el que mayor variación presentó con un 4,4% intermensual.

Detalle de las nuevas tarifas

Tarifas en el Transporte Público de Pasajeros por Automotor de Carácter Urbano y Suburbano de Jurisdicción Nacional

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Escala tarifaria aplicable al Transporte Público de Pasajeros Ferroviario de Jurisdicción Nacional - Servicios Metropolitanos

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Escala Tarifaria Aplicable al Transporte Público de Pasajeros Ferroviarios de Jurisdicción Nacional - Servicios Locales Extendidos

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Escala Tarifaria Aplicable al Transporte Público de Pasajeros Ferroviario de Jurisdicción Nacional - Servicios de Larga Distancia

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Escala Tarifaria Aplicable al Transporte Público de Pasajeros Ferroviario de Jurisdicción Nacional - Servicios Regionales Interurbanos

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Resolución 27/2026: