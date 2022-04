Qué dijo Agustín Rossi sobre los rumores de su vuelta al Gobierno

En declaraciones radiales, el ministro de Defensa dijo que “es cierto que charlo con el Presidente, pero nunca le pedí volver a la gestión”.

Rossi puntualizó que su actual rol político es el de constructor del espacio oficialista. “Tengo que aportar desde acá, que no es el llano porque me siento oficialista, y tiene sus ventajas porque puedo opinar libremente y tengo más tiempo para dedicarme a algo que me apasiona, que es la conducción”, enfatizó.

Sobre algunos cruces que se producen en el oficialismo, advirtió que “las diferencias existen y quedó demostrado con el tratamiento con el FMI”, pero negó que el discurso de Cristina Fernández ante la asamblea de Eurolat tuviera como destinatario al Presidente.

“No creo que la reflexión de la vicepresidenta tenga la lógica de la interna. La he escuchado varias veces hablar sobre esa lógica de poder”, puntualizó, y pidió manifestar “mayores consensos” dentro de la coalición de gobierno.

En ese marco, el ex diputado nacional dijo que “el Gobierno no debe entrar en el debate y debe fortalecer una gestión”; en cualquier caso y con relación a las elecciones presidenciales del año próximo, indicó que lo “deseable” para el oficialismo es dirimir diferencias en las PASO.