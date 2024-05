Una asociación pidió que se inspeccionen los galpones donde el Gobierno retiene comida

El pedido de la asociación afirma: "La Lic. Sandra Viviana Pettovello tiene en al menos dos centros operativos pertenecientes a la dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano casi cinco mil toneladas de alimentos sin entregar".

"Habría la friolera de 2.751.653 kg de alimentos disponibles para su entrega, mientras que en el Centro Operativo Tucumán habría 2.269.078 kg de alimentos listos para su entrega", amplía el comunicado sobre la aberración del Gobierno.

Excusas imperdonables de Manuel Adorni

Esta semana, el vocero presidencial señaló: "Con respecto a los alimentos, efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir", comenzó indicando.

"Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener", sostuvo para justificar que no hayan repartido los alimentos a lo largo de estos cinco meses.

