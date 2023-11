Graciela Camaño manifestó su apoyo a Sergio Massa de cara al balotaje: "No tengo ninguna duda"

Asimismo, argumentó que que confía en que Massa "está en capacidad para ponerse al frente" en tanto, evaluó, que "el próximo gobierno, es un gobierno que va a tener muchas dificultades".

"El 19 de noviembre no se elige entre un kirchnerista y un antikirchnerista, la sociedad elige qué agenda quiere que se lleve adelante", expresó la dirigente peronista sobre qué está en juego a su entender en los próximos comicios.

Días atrás, Graciela Camaño también había remarcado también en declaraciones radiales que Massa "nunca fue kirchnerista", sino que se trata de un dirigente "peronista",.

En cambio, la diputada evaluó que la fórmula de la Libertad Avanza (LLA), compuesta por Javier Milei y Victoria Villarruel, plantea "una agenda que viene del sector financiero y de una mentalidad terraplanista y negacionista". "La agenda del odio genero esta historia de un lumpenaje que se empoderó comprando y vendiendo candidaturas. Ese odio se generó a través de un discurso agresivo, individualista, con una ruptura total del tejido social, incluso repudiando la agenda 2030", amplió.

Asimismo, Camañó advirtió que la propuesta de los libertarios es "extremadamente individualista". "La candidata más intelectual del sector plantea que no le importa que alguien porte piojos si quiere o que no le importa si se vacuna alguien", graficó.

También alertó sobre las propuestas del espacio en materia de seguridad: "Resuelven de la manera más simplista el flagelo de la inseguridad, dicen vamos a darle un revolver a cada ciudadano para que se defienda"

"Milei mismo y todo lo que los rodea es un gran error, miras algunas acciones y algunos personajes que tiene, y es una cosa salvaje", opinó Camaño al tiempo que llamó a no "permanecer en silencio" y "tener la valentía de expresar el desacuerdo".

Por otra parte, la diputada realizó fuertes críticas hacia el expresidente Mauricio Macri y a la postura de los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) que salieron a apoyar la candidatura de Milei. "En JxC nunca pudieron ser una buena oposición, nunca tuvieron la capacidad de deponer sus ambiciones personales. Ellos son socios de la decadencia que tiene nuestro país en este momento", expresó.

Y fundamentó: "Los moviliza un liderazgo de alguien que no tiene problemas y no va a estar frente al conflicto, por eso a (Mauricio) Macri no le importa lo que pase".

La legisladora apuntó que "lo único que quiere (Mauricio) Macri es acomodar el escenario político para tener una chance dentro de cuatro años", actitud que consideró "sumamente mezquina".

"Era más prudente aceptar el mandato de las urnas, no tiene por qué ponerse como jefe de campaña del candidato que denotaste. Yo siempre fui prudente de Milei, siempre pensé que era un distinto, ellos decían que era 'la reencarnación de Hitler' ¿Cómo cambiaron tan rápido de opinión?", cuestionó la diputada.

Y concluyó: "Hay que pensar muy bien el voto, yo no le quiero dar ningún cheque en blanco a nadie. Está la posibilidad de votar a un tipo que conocemos, que sostiene su agenda y que sigue reivindicando lo mismo que planteamos en 2015".