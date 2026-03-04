Gradicom: el misil militar desarrollado por Argentina que devuelve al país a la carrera armamentística

El plan está encabezado por el Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), organismo dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, y marca el retorno formal de Argentina a la investigación y producción de vectores propios tras más de veinte años de interrupción en este campo. Para los expertos, el dato no es menor: la interrupción de programas misilísticos en los años noventa había dejado al país fuera de una carrera tecnológica en la que hoy participan activamente potencias y economías emergentes.