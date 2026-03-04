Día del Hermano en Argentina: quiénes son los más famosos
Este miércoles 4 de marzo se conmemora una fecha especial en nuestro país. Conocé el motivo detrás de esta jornada y repasá las duplas más icónicas.
Cada 4 de marzo se conmemora en la Argentina el Día del Hermano, una jornada especial dedicada a celebrar los nexos de hermandad y la solidaridad familiar. diferencia de otras efemérides, la elección de este día a nivel local no responde a un evento histórico en particular.
Su origen está vinculado netamente a un interés comercial, buscando establecer una fecha ideal en el calendario para adquirir un presente y regalarlo a los seres queridos.
¿Cuándo se celebra en el resto del mundo?
A nivel mundial, el Día del Hermano tiene una fecha y un significado completamente distintos. Internacionalmente, se celebra el 5 de septiembre en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, quien falleció ese mismo día del año 1997 en la India.
Esta monja, que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979 y declarada Santa por el Papa Francisco en 2016, dedicó su vida a las obras sociales, fundando la congregación de las Misioneras de la Caridad y llevando un mensaje de paz a las personas más desamparadas.
Hermanos famosos que marcaron a la Argentina
A lo largo de la historia, nuestro país ha dado a conocer a incontables parejas de hermanos que brillaron juntos o en paralelo en distintas áreas. Algunos de los más destacados son:
En la Política: La actual dupla gobernante conformada por Javier y Karina Milei; los expresidentes Néstor Kirchner y Carlos Menem junto a sus hermanos Alicia y Eduardo, respectivamente; y los históricos dirigentes puntanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.
En el Deporte: Los exfutbolistas Gabriel y Diego Milito; los ídolos xeneizes Guillermo y Gustavo Barros Schelotto; y la leyenda Diego Armando Maradona junto a sus hermano Raúl "Lalo" Maradona y Hugo Hernán "Turco" Maradona.
En la Música: Lucía y Joaquín Galán, quienes conforman el inagotable y exitoso dúo Pimpinela; y las referentes del folclore nacional, Soledad y Natalia Pastorutti.
En el Espectáculo: Los actores Darío y Luisana Lopilato; las modelos y conductoras Wanda y Zaira Nara; y los siempre polémicos mediáticos Charlotte y Alex Caniggia.
