Guillermo Francella admitió la crisis laboral de los actores: "No hay ficción, es desolador"

También hubo lugar para reflexionar sobre el avance del streaming y los cambios en el consumo cultural: "Hoy el advenimiento de las plataformas es todo. Obvio que reconozco que es cómoda la plataforma: te instalás en tu casa con un gran sonido envolvente, detenés la película para ir al baño, para ir a tomar un café... pero la rutina maravillosa de ir al cine desapareció", analizó.