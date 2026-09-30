La motosierra no se detiene: ya son 72.000 los empleados estatales cesados por Milei

Todos los despidos sector por sector

En el desglose por sectores la mayor cantidad de cesantías (despidos, renuncias, retiros voluntarios, etc.) ente julio y agosto pasados se produjeron en “Otros entes”:

Administración centralizada : pasó de 37.602 a 37.543 empleados en agosto, 0,2% mensual menos.

: pasó de 37.602 a 37.543 empleados en agosto, 0,2% mensual menos. Administración descentralizada: pasó de 110.819 a 109.988 empleados (-0,7%).

pasó de 110.819 a 109.988 empleados (-0,7%). Administración desconcentrada: cerró agosto con 21.123 empleados, sin cambios con relación al mes anterior.

cerró agosto con 21.123 empleados, sin cambios con relación al mes anterior. Otros entes: pasó de 13.616 a 13.226 (-2,9%).

pasó de 13.616 a 13.226 (-2,9%). Empresas y sociedades del Estado: se eliminaron 158 puestos de trabajo (-0,2%).

La celebración de Federico Sturzenegger

Fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró esas cifras, teniendo en cuenta que es el principal ideólogo del ajuste que lleva adelante el Gobierno en el ámbito estatal.

Compartió en sus redes un gráfico donde muestra la diferencia acumulada en la cantidad de puestos de trabajo contabilizados desde finales de 2023 hasta agosto del corriente año, con el siguiente mensaje: "Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. VLLC!"