La motosierra no se detiene: ya son 72.000 los empleados estatales cesados por Milei
El Indec dio a conocer el informe referido a la cantidad de empleados estatales, que muestra la brutal reducción de puestos de trabajo ejecutada por la gestión anarcocapitalista.
Desde que Javier Milei se instaló en Casa Rosada, el ajuste apuntó contra todos los argentinos pero centró su saña en un sector en particular: los empleados públicos nacionales de todas las categorías, que los anarcocapitalistas parecen ser el rostro de la casta.
Y la tristemente famosa motosierra, entonces, estuvo y está destinada a podarlos: desde diciembre de 2023 a la fecha, fueron reducidos más de 72.000 puestos de trabajo en todos los niveles de la administración pública nacional.
El dato se desprende del informe titulado “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), precisando que los cesanteados alcanza a agosto último la cifra de 72.440 trabajadores.
En efecto, en el primer mes de la gestión anarcocapitalista se contabilizaron 341.465 empleos públicos y en agosto ese número se redujo a 269.025 registrados, lo que ubica el recorte en 72.440 puestos de trabajo perdidos.
Según las cifras oficiales, el mes pasado se perdieron 1.446 empleos públicos, lo que significó una contracción de 0,5% contra julio y 5,8% contra el mismo mes del último año (reducción de 16.469 puestos de trabajo).
Todos los despidos sector por sector
En el desglose por sectores la mayor cantidad de cesantías (despidos, renuncias, retiros voluntarios, etc.) ente julio y agosto pasados se produjeron en “Otros entes”:
- Administración centralizada: pasó de 37.602 a 37.543 empleados en agosto, 0,2% mensual menos.
- Administración descentralizada: pasó de 110.819 a 109.988 empleados (-0,7%).
- Administración desconcentrada: cerró agosto con 21.123 empleados, sin cambios con relación al mes anterior.
- Otros entes: pasó de 13.616 a 13.226 (-2,9%).
- Empresas y sociedades del Estado: se eliminaron 158 puestos de trabajo (-0,2%).
La celebración de Federico Sturzenegger
Fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró esas cifras, teniendo en cuenta que es el principal ideólogo del ajuste que lleva adelante el Gobierno en el ámbito estatal.
Compartió en sus redes un gráfico donde muestra la diferencia acumulada en la cantidad de puestos de trabajo contabilizados desde finales de 2023 hasta agosto del corriente año, con el siguiente mensaje: "Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. VLLC!"
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