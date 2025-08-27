Guillermo Francos denunció operación política y anunció auditorías en la ANDIS
El jefe de Gabinete aseguró que responderán con transparencia a la difusión de audios de Diego Spagnulo y confirmó medidas para reforzar el control en el organismo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció este miércoles sobre los recientes audios difundidos del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnulo, asegurando que se trata de una “operación política con fines de desgaste”. Durante su intervención, subrayó que el Gobierno actuará “con total transparencia y respetando la división de poderes” frente a estas maniobras.
“Mientras el Congreso sancionaba la Ley de Emergencia en Discapacidad, se orquestó la difusión de estos audios”, señaló Francos. Y agregó: “No es casualidad que coincida con un momento donde se están tomando decisiones que implican recursos económicos importantes. Queremos dejar claro que estas acciones forman parte de un patrón de accionar de un pequeño grupo que busca desestabilizar”.
El funcionario confirmó que se decidió remover al titular de la ANDIS y que el organismo será intervenido para garantizar su correcto funcionamiento. “Vamos a realizar auditorías y sumarios administrativos, poniendo especial énfasis en el sistema de compras y contrataciones”, afirmó. Sobre las críticas que recibieron, Francos aseguró: “Responderemos con hechos y transparencia, no con declaraciones. Queremos que todo el proceso sea claro y legal”.
En diálogo con la prensa, también se refirió a la crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado: “La catástrofe sanitaria está siendo investigada desde el primer momento. La ANMAT inició la denuncia, el Ministerio de Salud aporta todas las pruebas y el Instituto Malbrán funciona como perito central”, explicó.
Sobre las consecuencias, detalló: “La investigación llevó a la prisión preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma y a la remoción preventiva de la directora del INAME por dilaciones injustificadas en las inspecciones”.
Cuando se le preguntó si estos escándalos afectan la gestión del Gobierno, Francos respondió: “No. Estos episodios solo refuerzan nuestra convicción de que hay que actuar con responsabilidad y control. Vamos a enfrentar cada situación con la seriedad que requiere, sin dejarnos llevar por operaciones políticas ni rumores”.
El jefe de Gabinete concluyó su exposición con una firme advertencia: “No permitiremos que la desinformación desestabilice la gestión pública. Cada medida que tomamos, desde auditorías hasta sumarios administrativos, tiene un único objetivo: garantizar transparencia y proteger a los argentinos”.
