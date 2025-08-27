Guillermo Francos denunció operación política y anunció auditorías en la ANDIS

Sobre las consecuencias, detalló: “La investigación llevó a la prisión preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma y a la remoción preventiva de la directora del INAME por dilaciones injustificadas en las inspecciones”.

Cuando se le preguntó si estos escándalos afectan la gestión del Gobierno, Francos respondió: “No. Estos episodios solo refuerzan nuestra convicción de que hay que actuar con responsabilidad y control. Vamos a enfrentar cada situación con la seriedad que requiere, sin dejarnos llevar por operaciones políticas ni rumores”.

El jefe de Gabinete concluyó su exposición con una firme advertencia: “No permitiremos que la desinformación desestabilice la gestión pública. Cada medida que tomamos, desde auditorías hasta sumarios administrativos, tiene un único objetivo: garantizar transparencia y proteger a los argentinos”.