Escándalo en Diputados: Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron un tenso cruce

El incidente se prolongó durante varios segundos, generando un clima de incomodidad mientras Francos continuaba su exposición sobre las medidas del Gobierno en materia de economía, empleo y discapacidad. Algunos legisladores buscaron mediar para que el intercambio no escale, pero la tensión entre ambas representantes se mantuvo hasta que finalizó la intervención de Pagano.

francos congreso

Fuentes parlamentarias indicaron que el enfrentamiento no se trató solo de una cuestión de espacio físico, sino que refleja las tensiones políticas entre bloques y la sensibilidad sobre los temas de la ANDIS, que han estado en el centro de la agenda legislativa tras los recientes audios filtrados y las denuncias por presuntas irregularidades en pensiones por discapacidad.

El cruce entre Lemoine y Pagano no pasó desapercibido y rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde se viralizaron imágenes y videos del tenso momento. Mientras algunos usuarios cuestionaron la actitud de Lemoine, otros destacaron la firmeza de Pagano para exigir respeto y orden en el debate parlamentario.