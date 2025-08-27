Escándalo en Diputados: Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron un tenso cruce
El momento de tensión se dio mientras Guillermo Francos presentaba el informe de gestión del Gobierno. Está todo mal.
Un momento insólito se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados, cuando las legisladoras Lilia Lemoine, del bloque La Libertad Avanza (LLA), y Marcela Pagano, de Coherencia, protagonizaron un fuerte cruce frente a los micrófonos y las cámaras de la transmisión oficial.
Todo ocurrió mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentaba su informe de gestión del Gobierno ante el pleno del recinto. Según relataron testigos, la tensión comenzó cuando Pagano, durante su intervención, intentó realizar una consulta sobre el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Al Sr. jefe de Gabinete, con todo el respeto que usted sabe que yo le tengo y teniendo presente que siempre ha sido colaborativo… le pido por favor a la diputada que se corra porque quisiera mirarlo”, dijo Pagano, intentando mantener la formalidad, mientras Lemoine se colocaba justo delante de su banca.
Lejos de retroceder, Lemoine se mantuvo firme frente a Pagano, lo que provocó que las cámaras captaran el momento con detalle y los murmullos del recinto se transformaran en gritos y comentarios de sorpresa entre sus pares. “Miren por favor lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones”, arremetió Pagano, intentando retomar la palabra y que se respetara su tiempo para la intervención.
El incidente se prolongó durante varios segundos, generando un clima de incomodidad mientras Francos continuaba su exposición sobre las medidas del Gobierno en materia de economía, empleo y discapacidad. Algunos legisladores buscaron mediar para que el intercambio no escale, pero la tensión entre ambas representantes se mantuvo hasta que finalizó la intervención de Pagano.
Fuentes parlamentarias indicaron que el enfrentamiento no se trató solo de una cuestión de espacio físico, sino que refleja las tensiones políticas entre bloques y la sensibilidad sobre los temas de la ANDIS, que han estado en el centro de la agenda legislativa tras los recientes audios filtrados y las denuncias por presuntas irregularidades en pensiones por discapacidad.
El cruce entre Lemoine y Pagano no pasó desapercibido y rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde se viralizaron imágenes y videos del tenso momento. Mientras algunos usuarios cuestionaron la actitud de Lemoine, otros destacaron la firmeza de Pagano para exigir respeto y orden en el debate parlamentario.
