Guillermo Francos habló sobre el recambio de Gabinete: "El Presidente va a tomar la mejor decisión"
El jefe de Gabinete votó en una escuela de Puerto Madero y a la salida habló con los medios de comunicación.
La jornada de elecciones continúa transcurriendo con normalidad y los funcionar siguen emitiendo su voto. En ese sentido, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, habló con la prensa tras el sufragio y comentó sobre el eventual recambio de funcionarios y ministros que el Gobierno realizaría.
Ante esto, aseguró que "todos los ministros, siempre estamos a disposición y opinó que "el Presidente va a tomar la mejor decisión".
Desde un colegio de Puerto Madero, Francos habló con los medios de comunicación presentes y recordó que “como todos los ministros, siempre estamos a disposición del Presidente. Ha dicho que va a pensar la función del resultado electoral cual es el mejor gabinete y equilibrio que pueda generar".
"Con lo cual, como el resultado electoral no está, hay que esperar el resultado y el Presidente seguramente va a tomar la mejor decisión”, remarcó.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicios” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Qué se vota el domingo en las elecciones legislativas
En el marco del calendario electoral de este año, el domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional: los argentinos eligen 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario