Guillermo Francos habló de la comisión investigadora por el caso $LIBRA: "Cuestiones electorales"

Además, minimizó la repercusión del tema al considerar que “si uno analiza esto, este tema de la cripto es la primera vez que le pueden entrar con algo al Gobierno para criticar”.

También remarcó que “es un tema que está investigando la Justicia” y que no hay razones para pensar que se trate de una situación grave para el oficialismo. “No creo que sea un duro golpe para la gestión. Creo que los temas importantes del Gobierno son otros, no la discusión política menor”, añadió en una entrevista radial.

Francos también señaló que la Cámara baja actuó dentro de sus facultades constitucionales. “Entiendo que politizado, pero lo cumple y la Constitución así lo establece”, explicó.

El funcionario confirmó que asistirá al Congreso el próximo martes 22 para responder a las preguntas de los diputados: “No tengo ningún problema en ir”, afirmó. Además, mencionó que ya había ofrecido responder sobre este tema en su informe mensual ante el Congreso, pero que "la política genera este debate y prefirieron hacer una sesión especial y citarme a una interpelación”.

Sobre el fondo de la cuestión, el jefe de Gabinete insistió en que Milei no tuvo una participación activa en la promoción de la criptomoneda $LIBRA. “Al Presidente le pareció que era un tema interesante para la Argentina y lo compartió. Esa fue toda su participación. Cuando vio que había cuestionamientos lo retiró. No hubo ninguna actitud de dolo particular”, aseguró.