Guillermo Francos se diferenció de Javier Milei y sus dichos sobre "odiar a los periodistas"

Y añadió: "También es cierto que el presidente ha sufrido muchas agresiones del periodismo, por su estilo, por la forma de expresarse, por la forma de ser tan directo con algunos periodistas cosa que ha sido inusual en Argentina".

"Como no le tiene miedo a ningún planteo periodístico, cuestiona, critica y lo hace con el estilo que es propio de Milei, él mismo que utilizó desde antes de ser candidato y desde que fue candidato. Siempre fue de esa manera y la gente lo votó de esa manera.Yo preferiría estar en una sociedad donde el periodismo no mienta y el presidente no tenga que contestar de esa manera”, remarcó.

“¿Usted está de acuerdo con la frase sobre que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas?”, le repreguntó el conductor radial, a lo cual Guillermo Francos fue taxativo: “No, personalmente no estoy de acuerdo. Me gustaría vivir en una sociedad sin odio, donde podamos tener diferentes ideas, propuestas, debatirlas y que se resuelvan democráticamente”.

Guillermo Francos pronosticó una posible derrota de Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cruzó este lunes a Cristina Kirchner ante la posibilidad de que la líder del Partido Justicialista se presente como candidata en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Ante esto, anticipó que "le va a ir mal" y planteó la opción de que la ex viepresidente no pueda postularse porque la Corte Suprema podría rechazar su recurso de queja por la condena en la causa Vialidad.

“Como en estas provinciales que se llevaron a cabo este domingo, le va a ir mal y va a ser descalificada por el pueblo cuando vaya a votar”, sostuvo hoy Francos sobre Cristina Fernández de Kirchner.

Las declaraciones de Francos llegan días después de que el Senado rechazara el proyecto de Ficha Limpia. Ante esto, el funcionario insistió en que la ley, que pretendía impedir que personas con condenas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan presentarse a cargos electivos, no sea asociada directamente con la figura de Fernández de Kirchner.